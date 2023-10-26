https://ria.ru/20231026/bespilotniki-1905283126.html
Во Владивостоке начнут готовить операторов морских беспилотников
Во Владивостоке начнут готовить операторов морских беспилотников - РИА Новости, 26.10.2023
Во Владивостоке начнут готовить операторов морских беспилотников
Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке планирует в 2024 году впервые на Дальнем Востоке и в Сибири начать подготовку операторов необитаемых... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T04:52
2023-10-26T04:52
2023-10-26T04:52
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дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке планирует в 2024 году впервые на Дальнем Востоке и в Сибири начать подготовку операторов необитаемых подводных аппаратов, сообщает вуз. "Новую образовательную программу — "Оператор необитаемых подводных аппаратов" планируется открыть в Военном учебном центре при ДВФУ в 2024 году. Эта программа будет впервые реализована в высших учебных заведениях Дальнего Востока и Сибири", - говорится в сообщении. Учащиеся овладеют навыками осмотра подводных инженерных систем, корпусов кораблей и акваторий, смогут проводить операции по предотвращению нападения подводных диверсантов и защите инфраструктуры от других средств поражения. Студенты на практике отработают способы управления беспилотниками, получат навыки ремонта и обслуживания сложной техники. Военный учебный центр при ДВФУ имеет управляемый необитаемый подводный аппарат типа "Марлин-350", на котором студенты уже сейчас учатся выполнять подводно-технические, поисковые и аварийно-спасательные работы. В следующем году центр получит новое судно — катер широкого назначения "РИФ-75".
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владивосток, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, безопасность
Владивосток, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет, Безопасность
Во Владивостоке начнут готовить операторов морских беспилотников
Во Владивостоке в 2024 году планируют начать подготовку операторов морских БПЛА
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке планирует в 2024 году впервые на Дальнем Востоке и в Сибири начать подготовку операторов необитаемых подводных аппаратов, сообщает вуз.
«
"Новую образовательную программу — "Оператор необитаемых подводных аппаратов" планируется открыть в Военном учебном центре при ДВФУ в 2024 году. Эта программа будет впервые реализована в высших учебных заведениях Дальнего Востока и Сибири", - говорится в сообщении.
Учащиеся овладеют навыками осмотра подводных инженерных систем, корпусов кораблей и акваторий, смогут проводить операции по предотвращению нападения подводных диверсантов и защите инфраструктуры от других средств поражения.
Студенты на практике отработают способы управления беспилотниками, получат навыки ремонта и обслуживания сложной техники.
Военный учебный центр при ДВФУ имеет управляемый необитаемый подводный аппарат типа "Марлин-350", на котором студенты уже сейчас учатся выполнять подводно-технические, поисковые и аварийно-спасательные работы. В следующем году центр получит новое судно — катер широкого назначения "РИФ-75".
Ряд российских вузов вблизи зоны спецоперации готовит операторов БПЛА