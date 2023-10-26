Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке начнут готовить операторов морских беспилотников - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/bespilotniki-1905283126.html
Во Владивостоке начнут готовить операторов морских беспилотников
Во Владивостоке начнут готовить операторов морских беспилотников - РИА Новости, 26.10.2023
Во Владивостоке начнут готовить операторов морских беспилотников
Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке планирует в 2024 году впервые на Дальнем Востоке и в Сибири начать подготовку операторов необитаемых... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T04:52
2023-10-26T04:52
владивосток
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577212792_0:196:3098:1939_1920x0_80_0_0_05035cabd4fa8912cd1d879057bac3e8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке планирует в 2024 году впервые на Дальнем Востоке и в Сибири начать подготовку операторов необитаемых подводных аппаратов, сообщает вуз. "Новую образовательную программу — "Оператор необитаемых подводных аппаратов" планируется открыть в Военном учебном центре при ДВФУ в 2024 году. Эта программа будет впервые реализована в высших учебных заведениях Дальнего Востока и Сибири", - говорится в сообщении. Учащиеся овладеют навыками осмотра подводных инженерных систем, корпусов кораблей и акваторий, смогут проводить операции по предотвращению нападения подводных диверсантов и защите инфраструктуры от других средств поражения. Студенты на практике отработают способы управления беспилотниками, получат навыки ремонта и обслуживания сложной техники. Военный учебный центр при ДВФУ имеет управляемый необитаемый подводный аппарат типа "Марлин-350", на котором студенты уже сейчас учатся выполнять подводно-технические, поисковые и аварийно-спасательные работы. В следующем году центр получит новое судно — катер широкого назначения "РИФ-75".
https://ria.ru/20230916/podgotovka-1896654751.html
владивосток
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577212792_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_504c453cd223a77ff31a4ed59bad1227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, безопасность
Владивосток, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет, Безопасность
Во Владивостоке начнут готовить операторов морских беспилотников

Во Владивостоке в 2024 году планируют начать подготовку операторов морских БПЛА

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкДальневосточный федеральный университет
Дальневосточный федеральный университет - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в медиабанк
Дальневосточный федеральный университет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке планирует в 2024 году впервые на Дальнем Востоке и в Сибири начать подготовку операторов необитаемых подводных аппаратов, сообщает вуз.
«
"Новую образовательную программу — "Оператор необитаемых подводных аппаратов" планируется открыть в Военном учебном центре при ДВФУ в 2024 году. Эта программа будет впервые реализована в высших учебных заведениях Дальнего Востока и Сибири", - говорится в сообщении.
Учащиеся овладеют навыками осмотра подводных инженерных систем, корпусов кораблей и акваторий, смогут проводить операции по предотвращению нападения подводных диверсантов и защите инфраструктуры от других средств поражения.
Студенты на практике отработают способы управления беспилотниками, получат навыки ремонта и обслуживания сложной техники.
Военный учебный центр при ДВФУ имеет управляемый необитаемый подводный аппарат типа "Марлин-350", на котором студенты уже сейчас учатся выполнять подводно-технические, поисковые и аварийно-спасательные работы. В следующем году центр получит новое судно — катер широкого назначения "РИФ-75".
Оператор БПЛА - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Ряд российских вузов вблизи зоны спецоперации готовит операторов БПЛА
16 сентября, 03:15
 
ВладивостокДальний ВостокДальневосточный федеральный университетБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала