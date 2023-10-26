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Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 27.10.2023
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23:57 26.10.2023 (обновлено: 00:00 27.10.2023)
https://ria.ru/20231026/bespilotnik-1905524665.html
Над Курской областью сбили беспилотник
Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 27.10.2023
Над Курской областью сбили беспилотник
Российская противовоздушная оборона перехватила украинский дрон в районе Курчатова Курской области, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-26T23:57
2023-10-27T00:00
курская область
россия
вооруженные силы украины
украина
безопасность
курчатов
курская аэс
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила украинский дрон в районе Курчатова Курской области, сообщили в четверг в Минобороны России.Курчатов находится рядом с Курской АЭС."26 октября в районе 21.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе н. п. Курчатов", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
украина
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курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность, курчатов, курская аэс
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность, Курчатов, Курская АЭС
Над Курской областью сбили беспилотник

Минобороны: ПВО перехватила украинский беспилотник над Курской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила украинский дрон в районе Курчатова Курской области, сообщили в четверг в Минобороны России.
Курчатов находится рядом с Курской АЭС.
«
"26 октября в районе 21.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе н. п. Курчатов", - заявили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Курская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаБезопасностьКурчатовКурская АЭС
 
 
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