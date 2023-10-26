https://ria.ru/20231026/bespilotnik-1905524665.html
Над Курской областью сбили беспилотник
Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 27.10.2023
Над Курской областью сбили беспилотник
Российская противовоздушная оборона перехватила украинский дрон в районе Курчатова Курской области, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-26T23:57
2023-10-26T23:57
2023-10-27T00:00
курская область
россия
вооруженные силы украины
украина
безопасность
курчатов
курская аэс
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила украинский дрон в районе Курчатова Курской области, сообщили в четверг в Минобороны России.Курчатов находится рядом с Курской АЭС."26 октября в районе 21.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе н. п. Курчатов", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Курской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО перехватила украинский беспилотник над Курской областью