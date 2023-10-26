https://ria.ru/20231026/bespilotnik-1905524665.html

Над Курской областью сбили беспилотник

Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 27.10.2023

Над Курской областью сбили беспилотник

Российская противовоздушная оборона перехватила украинский дрон в районе Курчатова Курской области, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-26T23:57

2023-10-26T23:57

2023-10-27T00:00

курская область

россия

вооруженные силы украины

украина

безопасность

курчатов

курская аэс

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона перехватила украинский дрон в районе Курчатова Курской области, сообщили в четверг в Минобороны России.Курчатов находится рядом с Курской АЭС."26 октября в районе 21.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе н. п. Курчатов", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

украина

курчатов

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность, курчатов, курская аэс