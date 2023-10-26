https://ria.ru/20231026/bespilotnik-1905497999.html

Над Курской областью сбили беспилотник

Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 26.10.2023

Над Курской областью сбили беспилотник

Средства ПВО России сбили украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T20:36

2023-10-26T20:36

2023-10-26T20:39

специальная военная операция на украине

россия

курская область

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Средства ПВО России сбили украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщили в четверг в Минобороны России."Сегодня около 19.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - заявили в Минобороны.

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курская область

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россия, курская область