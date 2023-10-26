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Над Курской областью сбили беспилотник
Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 26.10.2023
Над Курской областью сбили беспилотник
Средства ПВО России сбили украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:36
2023-10-26T20:36
2023-10-26T20:39
специальная военная операция на украине
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курская область
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Средства ПВО России сбили украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщили в четверг в Минобороны России."Сегодня около 19.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - заявили в Минобороны.
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россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область
Над Курской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила дрон над Курской областью