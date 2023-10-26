https://ria.ru/20231026/belorussiya-1905348966.html

Лукашенко заявил, что Минск действует с Москвой как единое целое

Лукашенко заявил, что Минск действует с Москвой как единое целое - РИА Новости, 26.10.2023

Лукашенко заявил, что Минск действует с Москвой как единое целое

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск действует с Москвой как "единое целое" и будет привержен этому принципу, как бы на Западе ни пытались РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:35

2023-10-26T12:35

2023-10-26T13:17

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск действует с Москвой как "единое целое" и будет привержен этому принципу, как бы на Западе ни пытались свернуть его с этого пути построения отношений с Россией перед чередой выборов."Что касается белорусско-российских отношений, тут даже обсуждать нечего: мы действуем как единое целое. И будьте уверены, что Беларусь будет привержена именно этому принципу, как бы ни пытались нас тут свернуть накануне парламентских выборов", - сказал Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске.Касаясь товарооборота между странами, который, по словам Лукашенко, является фундаментом отношений, он отметил, что в текущем году ожидается его рекордное значение. "Небольшая по размерам Беларусь входит в пятерку по товарообороту с огромной Россией. Это о многом говорит. Можете даже не сомневаться, мы, Беларусь и Россия, обеспечим свой суверенитет, что касается экономики. Даже там, где мы немножко подотстали, надеясь на честное сотрудничество с продвинутым Западом, мы наверстаем, не много времени для этого надо. Мы выработали определенные направления (сотрудничества – ред.) и двигаемся по этим направлениям", - сказал Лукашенко.Он напомнил, что помимо парламентских выборов в 2024 году, в 2025 году предстоит президентская избирательная кампания. "Мы уже видим то, чего бы они желали… Еще и президентские выборы потом через год после парламентских. Такой у нас непростой период будет. И они к этому готовятся, западники. Мы это видим и готовы к любым сценариям", - сказал Лукашенко.Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года, а в течение 60 дней после этого состоится Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в стране должны пройти выборы президента.

https://ria.ru/20231007/putin-1901104302.html

https://ria.ru/20230609/diplomatiya-1876989871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, белоруссия, александр лукашенко, сергей лавров