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Байден запросил 1,55 миллиарда долларов на борьбу с фентанилом в США - РИА Новости, 26.10.2023
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00:04 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/bayden-1905271371.html
Байден запросил 1,55 миллиарда долларов на борьбу с фентанилом в США
Байден запросил 1,55 миллиарда долларов на борьбу с фентанилом в США - РИА Новости, 26.10.2023
Байден запросил 1,55 миллиарда долларов на борьбу с фентанилом в США
Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительно 1,55 миллиарда долларов на борьбу с распространением запрещенного наркотического вещества фентанил,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T00:04
2023-10-26T00:04
сша
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительно 1,55 миллиарда долларов на борьбу с распространением запрещенного наркотического вещества фентанил, следует из опубликованного президентской администрацией документа. "Борьба с фентанилом - 1,55 миллиарда долларов", - указано в таблице с запросом к конгрессменам. Указанные средства, как отмечается, включают гранты на предоставление услуг по лечению, снижению вреда и на поддержку реабилитации на всей территории США. Ранее Байден уже запросил у конгресса 1,2 миллиарда долларов по линии министерства внутренней безопасности и 23 миллиона по линии минюста для усиления инспекций, размещения большего числа офицеров погранслужбы, ужесточения тестирования и отслеживания распространения фентанила.
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сша, джо байден, в мире
США, Джо Байден, В мире
Байден запросил 1,55 миллиарда долларов на борьбу с фентанилом в США

Байден запросил 1,55 миллиарда долларов на борьбу с распространением фентанила

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительно 1,55 миллиарда долларов на борьбу с распространением запрещенного наркотического вещества фентанил, следует из опубликованного президентской администрацией документа.
«
"Борьба с фентанилом - 1,55 миллиарда долларов", - указано в таблице с запросом к конгрессменам.
Указанные средства, как отмечается, включают гранты на предоставление услуг по лечению, снижению вреда и на поддержку реабилитации на всей территории США.
Ранее Байден уже запросил у конгресса 1,2 миллиарда долларов по линии министерства внутренней безопасности и 23 миллиона по линии минюста для усиления инспекций, размещения большего числа офицеров погранслужбы, ужесточения тестирования и отслеживания распространения фентанила.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Байден запросил шесть миллиардов долларов на энергобезопасность США
25 октября, 23:55
 
СШАДжо БайденВ мире
 
 
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