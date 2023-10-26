https://ria.ru/20231026/bayden-1905271371.html

Байден запросил 1,55 миллиарда долларов на борьбу с фентанилом в США

Байден запросил 1,55 миллиарда долларов на борьбу с фентанилом в США - РИА Новости, 26.10.2023

Байден запросил 1,55 миллиарда долларов на борьбу с фентанилом в США

Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительно 1,55 миллиарда долларов на борьбу с распространением запрещенного наркотического вещества фентанил,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T00:04

2023-10-26T00:04

2023-10-26T00:04

сша

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительно 1,55 миллиарда долларов на борьбу с распространением запрещенного наркотического вещества фентанил, следует из опубликованного президентской администрацией документа. "Борьба с фентанилом - 1,55 миллиарда долларов", - указано в таблице с запросом к конгрессменам. Указанные средства, как отмечается, включают гранты на предоставление услуг по лечению, снижению вреда и на поддержку реабилитации на всей территории США. Ранее Байден уже запросил у конгресса 1,2 миллиарда долларов по линии министерства внутренней безопасности и 23 миллиона по линии минюста для усиления инспекций, размещения большего числа офицеров погранслужбы, ужесточения тестирования и отслеживания распространения фентанила.

https://ria.ru/20231025/bayden-1905270791.html

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сша, джо байден, в мире