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В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского - РИА Новости, 26.10.2023
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23:00 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/batalon-1905519307.html
В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского
В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского - РИА Новости, 26.10.2023
В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского
В структуре Росгвардии появится батальон оперативного назначения в честь чеченского полководца XIX века, участника Кавказской войны Байсангура Беноевского,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T23:00
2023-10-26T23:00
рамзан кадыров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 26 сен – РИА Новости. В структуре Росгвардии появится батальон оперативного назначения в честь чеченского полководца XIX века, участника Кавказской войны Байсангура Беноевского, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. "Посетил стройплощадку, на которой в скором времени появится база для нового батальона оперативного назначения имени Байсангура Беноевского Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Подразделение под руководством командира Бекхана Чалаева будет состоять из 300 бойцов", - написал Кадыров в Telegram-канале. Глава Чечни ознакомился с ходом строительства базы и поручил ответственным лицам нарастить темпы и параллельно решить вопрос благоустройства прилегающей территории. "Уверен, новый батальон станет одним из самых эффективных и элитных в системе Росгвардии", - написал Кадыров.
https://ria.ru/20231017/dobrovoltsy-1903361839.html
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рамзан кадыров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Рамзан Кадыров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского

В структуре Росгвардии появится батальон имени полководца Байсангура Беноевского

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 26 сен – РИА Новости. В структуре Росгвардии появится батальон оперативного назначения в честь чеченского полководца XIX века, участника Кавказской войны Байсангура Беноевского, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
«
"Посетил стройплощадку, на которой в скором времени появится база для нового батальона оперативного назначения имени Байсангура Беноевского Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Подразделение под руководством командира Бекхана Чалаева будет состоять из 300 бойцов", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни ознакомился с ходом строительства базы и поручил ответственным лицам нарастить темпы и параллельно решить вопрос благоустройства прилегающей территории.
«
"Уверен, новый батальон станет одним из самых эффективных и элитных в системе Росгвардии", - написал Кадыров.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Госдума приняла в I чтении проект о формированиях добровольцев в Росгвардии
17 октября, 15:59
 
Рамзан КадыровФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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