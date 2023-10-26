https://ria.ru/20231026/batalon-1905519307.html
В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского
В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского - РИА Новости, 26.10.2023
В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского
В структуре Росгвардии появится батальон оперативного назначения в честь чеченского полководца XIX века, участника Кавказской войны Байсангура Беноевского,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T23:00
2023-10-26T23:00
2023-10-26T23:00
рамзан кадыров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946891_170:0:3811:2048_1920x0_80_0_0_22ac49187968fd236be6a97d57abfb65.jpg
ГРОЗНЫЙ, 26 сен – РИА Новости. В структуре Росгвардии появится батальон оперативного назначения в честь чеченского полководца XIX века, участника Кавказской войны Байсангура Беноевского, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. "Посетил стройплощадку, на которой в скором времени появится база для нового батальона оперативного назначения имени Байсангура Беноевского Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Подразделение под руководством командира Бекхана Чалаева будет состоять из 300 бойцов", - написал Кадыров в Telegram-канале. Глава Чечни ознакомился с ходом строительства базы и поручил ответственным лицам нарастить темпы и параллельно решить вопрос благоустройства прилегающей территории. "Уверен, новый батальон станет одним из самых эффективных и элитных в системе Росгвардии", - написал Кадыров.
https://ria.ru/20231017/dobrovoltsy-1903361839.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рамзан кадыров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Рамзан Кадыров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского
В структуре Росгвардии появится батальон имени полководца Байсангура Беноевского