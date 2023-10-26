https://ria.ru/20231026/batalon-1905519307.html

В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского

В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского - РИА Новости, 26.10.2023

В Росгвардии появится батальон имени чеченского полководца Беноевского

В структуре Росгвардии появится батальон оперативного назначения в честь чеченского полководца XIX века, участника Кавказской войны Байсангура Беноевского,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T23:00

2023-10-26T23:00

2023-10-26T23:00

рамзан кадыров

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГРОЗНЫЙ, 26 сен – РИА Новости. В структуре Росгвардии появится батальон оперативного назначения в честь чеченского полководца XIX века, участника Кавказской войны Байсангура Беноевского, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. "Посетил стройплощадку, на которой в скором времени появится база для нового батальона оперативного назначения имени Байсангура Беноевского Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Подразделение под руководством командира Бекхана Чалаева будет состоять из 300 бойцов", - написал Кадыров в Telegram-канале. Глава Чечни ознакомился с ходом строительства базы и поручил ответственным лицам нарастить темпы и параллельно решить вопрос благоустройства прилегающей территории. "Уверен, новый батальон станет одним из самых эффективных и элитных в системе Росгвардии", - написал Кадыров.

https://ria.ru/20231017/dobrovoltsy-1903361839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)