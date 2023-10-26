https://ria.ru/20231026/avtobus-1905520240.html

Жительница Пензы вышла из автобуса на ходу через окно

Жительница Пензы вышла из автобуса на ходу через окно - РИА Новости, 26.10.2023

Жительница Пензы вышла из автобуса на ходу через окно

Полиция в Пензе привлечет к административной ответственности местную жительницу после появления видео, на котором запечатлено, как она "вышла" из движущегося... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T23:04

2023-10-26T23:04

2023-10-26T23:04

происшествия

пенза

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Полиция в Пензе привлечет к административной ответственности местную жительницу после появления видео, на котором запечатлено, как она "вышла" из движущегося автобуса через окно, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее в соцсетях появилась видеозапись того, как пассажирка автобуса в Пензе после отказа водителя остановиться не на остановке поругалась с другими пассажирами, а затем открыла окно и выпрыгнула на проезжую часть, после чего встала и перешла дорогу, не обращая внимания на ехавшие автомобили. "Личность дамы установлена... На нее будет составлен материал по статьям 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и 12.29 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения", - сказали в пресс-службе главка. Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде 15 суток административного ареста. В полиции также уточнили, что до этого эту же женщину за инцидент в кафе 22 октября привлекли к ответственности по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". В пресс-службе областного управления Росгвардии уточнили РИА Новости, что 22 октября экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о хулиганском поведении женщины в кафе в Железнодорожном районе Пензы. "Росгвардейцы быстро прибыли по указанному адресу. Работники кафе рассказали стражам правопорядка, что 39-летняя женщина устроила дебош в кафе, на просьбы персонала заведения успокоиться не реагировала. Росгвардейцы задержали нарушительницу правопорядка, а потом передали в полицию для дальнейшего разбирательства", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20231026/avtobloger-1905452621.html

https://ria.ru/20231026/podozrevaemyy-1905470617.html

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происшествия, пенза, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)