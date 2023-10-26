https://ria.ru/20231026/avtobus-1905520240.html
Жительница Пензы вышла из автобуса на ходу через окно
Жительница Пензы вышла из автобуса на ходу через окно - РИА Новости, 26.10.2023
Жительница Пензы вышла из автобуса на ходу через окно
Полиция в Пензе привлечет к административной ответственности местную жительницу после появления видео, на котором запечатлено, как она "вышла" из движущегося... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T23:04
2023-10-26T23:04
2023-10-26T23:04
происшествия
пенза
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САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Полиция в Пензе привлечет к административной ответственности местную жительницу после появления видео, на котором запечатлено, как она "вышла" из движущегося автобуса через окно, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее в соцсетях появилась видеозапись того, как пассажирка автобуса в Пензе после отказа водителя остановиться не на остановке поругалась с другими пассажирами, а затем открыла окно и выпрыгнула на проезжую часть, после чего встала и перешла дорогу, не обращая внимания на ехавшие автомобили. "Личность дамы установлена... На нее будет составлен материал по статьям 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и 12.29 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения", - сказали в пресс-службе главка. Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде 15 суток административного ареста. В полиции также уточнили, что до этого эту же женщину за инцидент в кафе 22 октября привлекли к ответственности по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". В пресс-службе областного управления Росгвардии уточнили РИА Новости, что 22 октября экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о хулиганском поведении женщины в кафе в Железнодорожном районе Пензы. "Росгвардейцы быстро прибыли по указанному адресу. Работники кафе рассказали стражам правопорядка, что 39-летняя женщина устроила дебош в кафе, на просьбы персонала заведения успокоиться не реагировала. Росгвардейцы задержали нарушительницу правопорядка, а потом передали в полицию для дальнейшего разбирательства", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20231026/avtobloger-1905452621.html
https://ria.ru/20231026/podozrevaemyy-1905470617.html
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происшествия, пенза, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Пенза, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Жительница Пензы вышла из автобуса на ходу через окно
Вышедшая из автобуса на ходу через окно жительница Пензы понесет ответственность
САРАТОВ, 26 окт - РИА Новости. Полиция в Пензе привлечет к административной ответственности местную жительницу после появления видео, на котором запечатлено, как она "вышла" из движущегося автобуса через окно, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись того, как пассажирка автобуса в Пензе после отказа водителя остановиться не на остановке поругалась с другими пассажирами, а затем открыла окно и выпрыгнула на проезжую часть, после чего встала и перешла дорогу, не обращая внимания на ехавшие автомобили.
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«
"Личность дамы установлена... На нее будет составлен материал по статьям 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и 12.29 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения", - сказали в пресс-службе главка. Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде 15 суток административного ареста.
В полиции также уточнили, что до этого эту же женщину за инцидент в кафе 22 октября привлекли к ответственности по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство".
В пресс-службе областного управления Росгвардии уточнили РИА Новости, что 22 октября экипаж вневедомственной охраны Росгвардии
получил информацию о хулиганском поведении женщины в кафе в Железнодорожном районе Пензы.
«
"Росгвардейцы быстро прибыли по указанному адресу. Работники кафе рассказали стражам правопорядка, что 39-летняя женщина устроила дебош в кафе, на просьбы персонала заведения успокоиться не реагировала. Росгвардейцы задержали нарушительницу правопорядка, а потом передали в полицию для дальнейшего разбирательства", - пояснили в ведомстве.
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