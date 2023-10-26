https://ria.ru/20231026/avtobloger-1905452621.html
Автоблогера из Дагестана привлекли к ответственности за нарушения закона
Автоблогера из Дагестана привлекли к ответственности за нарушения закона - РИА Новости, 26.10.2023
Автоблогера из Дагестана привлекли к ответственности за нарушения закона
Полицейские в Дагестане составили административные материалы в отношении автоблогера, который, будучи лишенным водительских прав, продолжил нарушать правила... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:23
2023-10-26T17:23
2023-10-26T17:35
авто
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 26 окт - РИА Новости. Полицейские в Дагестане составили административные материалы в отношении автоблогера, который, будучи лишенным водительских прав, продолжил нарушать правила дорожного движения, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики. "Популярный автоблогер, ранее уже лишенный права управления автомобилем, продолжил, по его словам, ради развлечения аудитории нарушать правила и законы, рискуя и своей безопасностью и безопасностью других. Сотрудниками Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан в отношении водителя составлены административные материалы", – говорится в сообщении. Среди зафиксированных нарушений – выезд на встречную полосу, неуплата в срок административных штрафов, управление не зарегистрированным транспортным средством, управление автомобилем без водительских прав, разворот в неположенном месте. На видео, опубликованном в Telegram-канале МВД Дагестана, молодой человек говорит, что дрифтовал "в городе, за городом… в целях развлечениях, в целях съемок, съемками занимались".
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авто, россия, республика дагестан
Авто, Россия, Республика Дагестан
Автоблогера из Дагестана привлекли к ответственности за нарушения закона
Автоблогера из Дагестана привлекли к ответственности за нарушения закона и ПДД