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Автоблогера из Дагестана привлекли к ответственности за нарушения закона - РИА Новости, 26.10.2023
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17:23 26.10.2023 (обновлено: 17:35 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/avtobloger-1905452621.html
Автоблогера из Дагестана привлекли к ответственности за нарушения закона
Автоблогера из Дагестана привлекли к ответственности за нарушения закона - РИА Новости, 26.10.2023
Автоблогера из Дагестана привлекли к ответственности за нарушения закона
Полицейские в Дагестане составили административные материалы в отношении автоблогера, который, будучи лишенным водительских прав, продолжил нарушать правила... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:23
2023-10-26T17:35
авто
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 26 окт - РИА Новости. Полицейские в Дагестане составили административные материалы в отношении автоблогера, который, будучи лишенным водительских прав, продолжил нарушать правила дорожного движения, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики. "Популярный автоблогер, ранее уже лишенный права управления автомобилем, продолжил, по его словам, ради развлечения аудитории нарушать правила и законы, рискуя и своей безопасностью и безопасностью других. Сотрудниками Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан в отношении водителя составлены административные материалы", – говорится в сообщении. Среди зафиксированных нарушений – выезд на встречную полосу, неуплата в срок административных штрафов, управление не зарегистрированным транспортным средством, управление автомобилем без водительских прав, разворот в неположенном месте. На видео, опубликованном в Telegram-канале МВД Дагестана, молодой человек говорит, что дрифтовал "в городе, за городом… в целях развлечениях, в целях съемок, съемками занимались".
https://ria.ru/20231006/bloger-1901031089.html
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авто, россия, республика дагестан
Авто, Россия, Республика Дагестан
Автоблогера из Дагестана привлекли к ответственности за нарушения закона

Автоблогера из Дагестана привлекли к ответственности за нарушения закона и ПДД

© МВД по Республике Дагестан/Telegram Стоп-кадр из видео автоблогера из Дагестана
Стоп-кадр из видео автоблогера из Дагестана
© МВД по Республике Дагестан/Telegram
Стоп-кадр из видео автоблогера из Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 26 окт - РИА Новости. Полицейские в Дагестане составили административные материалы в отношении автоблогера, который, будучи лишенным водительских прав, продолжил нарушать правила дорожного движения, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики.
«
"Популярный автоблогер, ранее уже лишенный права управления автомобилем, продолжил, по его словам, ради развлечения аудитории нарушать правила и законы, рискуя и своей безопасностью и безопасностью других. Сотрудниками Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан в отношении водителя составлены административные материалы", – говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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6 октября, 18:21
Среди зафиксированных нарушений – выезд на встречную полосу, неуплата в срок административных штрафов, управление не зарегистрированным транспортным средством, управление автомобилем без водительских прав, разворот в неположенном месте.
На видео, опубликованном в Telegram-канале МВД Дагестана, молодой человек говорит, что дрифтовал "в городе, за городом… в целях развлечениях, в целях съемок, съемками занимались".
Суд - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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АвтоРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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