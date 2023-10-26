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Источник сообщил об аресте помощника главы МЧС - РИА Новости, 26.10.2023
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18:40 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/arest-1905472876.html
Источник сообщил об аресте помощника главы МЧС
Источник сообщил об аресте помощника главы МЧС - РИА Новости, 26.10.2023
Источник сообщил об аресте помощника главы МЧС
Бизнесмен Станислав Орлов заключен под стражу в Петербурге по подозрению в мошенничестве при строительстве одного из объектов "Газпрома", сообщает объединенная... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:40
2023-10-26T18:40
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Бизнесмен Станислав Орлов заключен под стражу в Петербурге по подозрению в мошенничестве при строительстве одного из объектов "Газпрома", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По данным нескольких источников РИА Новости, знакомых с ситуацией, Орлов помимо прочего занимает должность помощника главы МЧС России. "Двадцать пятого октября Орлов был задержан. &lt;...&gt; Обвинение не предъявлялось. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Орлову стражу по 16 декабря", - сообщает пресс-служба судов. МЧС в релизе не упоминается. По данным следствия, Орлов в 2018 году возглавлял фирму "Техгазмонтаж" , выступавшую генподрядчиком совместно с "Газпром Инвестгазификация" строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Северном в Оренбургской области по программе "Газпром - детям". Как полагает следствие, Орлов с сообщниками из "Газпром Инвестгазификация" "не позднее мая 2018 года добились поступления на счет подрядчика аванса на сумму 66,7 миллионов рублей". До ноября 2020 года соучастники создавали видимость работ и отчитывались по договору, хотя выполнили работы лишь частично - на 20,2 миллионов рублей. Еще порядка 12,2 миллионов подрядчик принял в счет погашения долга по другому договору. "При этом от выполнения оставшейся части строительно-монтажных работ соучастники уклонились, а полученные в качестве аванса 34,3 миллиона рублей &lt;...&gt; похитили", - сообщает пресс-служба. Комментариями защиты РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20231020/arest-1903996234.html
https://ria.ru/20231019/vzyatka-1903802700.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Источник сообщил об аресте помощника главы МЧС

В Петербурге арестован бизнесмен Орлов, который может быть помощником главы МЧС

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramСтанислав Орлов во время заседания Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга
Станислав Орлов во время заседания Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Станислав Орлов во время заседания Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Бизнесмен Станислав Орлов заключен под стражу в Петербурге по подозрению в мошенничестве при строительстве одного из объектов "Газпрома", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По данным нескольких источников РИА Новости, знакомых с ситуацией, Орлов помимо прочего занимает должность помощника главы МЧС России.
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"Двадцать пятого октября Орлов был задержан. <...> Обвинение не предъявлялось. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Орлову стражу по 16 декабря", - сообщает пресс-служба судов. МЧС в релизе не упоминается.
По данным следствия, Орлов в 2018 году возглавлял фирму "Техгазмонтаж" , выступавшую генподрядчиком совместно с "Газпром Инвестгазификация" строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Северном в Оренбургской области по программе "Газпром - детям".
Как полагает следствие, Орлов с сообщниками из "Газпром Инвестгазификация" "не позднее мая 2018 года добились поступления на счет подрядчика аванса на сумму 66,7 миллионов рублей".
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До ноября 2020 года соучастники создавали видимость работ и отчитывались по договору, хотя выполнили работы лишь частично - на 20,2 миллионов рублей. Еще порядка 12,2 миллионов подрядчик принял в счет погашения долга по другому договору.
"При этом от выполнения оставшейся части строительно-монтажных работ соучастники уклонились, а полученные в качестве аванса 34,3 миллиона рублей <...> похитили", - сообщает пресс-служба.
Комментариями защиты РИА Новости не располагает.
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