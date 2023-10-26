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Активисты в США заявили об аресте до полусотни противников войны в Газе - РИА Новости, 26.10.2023
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00:45 26.10.2023 (обновлено: 01:15 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/arest-1905273369.html
Активисты в США заявили об аресте до полусотни противников войны в Газе
Активисты в США заявили об аресте до полусотни противников войны в Газе - РИА Новости, 26.10.2023
Активисты в США заявили об аресте до полусотни противников войны в Газе
Полиция Капитолия арестовала почти полсотни противников войны в секторе Газа, пикетирующих кабинеты членов американского конгресса, сообщили активисты в своем... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T00:45
2023-10-26T01:15
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россия
вашингтон (штат)
чак шумер
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Полиция Капитолия арестовала почти полсотни противников войны в секторе Газа, пикетирующих кабинеты членов американского конгресса, сообщили активисты в своем аккаунте IfNotNow в социальной сети X. “Сорок девять из нас только что были арестованы у офисов сенаторов Чака Шумера, Берни Сандерса, конгрессменов Хакима Джеффриса и Кэтрин Кларк”, - указано в сообщении. Активисты также отметили, что всего к Капитолию на акцию протеста с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа вышли несколько сотен “американских евреев и союзников”. Ранее полиция Капитолия начала проводить аресты противников военных действий в секторе Газа, которые пикетируют кабинеты американских законодателей. Как передает корреспондент РИА Новости, в данный момент порядка 20 активистов расположились в одном из зданий конгресса. Они обходят офисы конгрессменов, поддержавших резолюцию о прекращении огня в Газе, и благодарят их за поддержку. Каких-либо инцидентов в этот момент не произошло.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское
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израиль, россия, вашингтон (штат), чак шумер, берни сандерс, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Вашингтон (штат), Чак Шумер, Берни Сандерс, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Активисты в США заявили об аресте до полусотни противников войны в Газе

Активисты в Вашингтоне заявили об аресте до полусотни противников войны в Газе

© AP Photo / Patrick SemanskyОфицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Офицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Офицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Полиция Капитолия арестовала почти полсотни противников войны в секторе Газа, пикетирующих кабинеты членов американского конгресса, сообщили активисты в своем аккаунте IfNotNow в социальной сети X.
«
“Сорок девять из нас только что были арестованы у офисов сенаторов Чака Шумера, Берни Сандерса, конгрессменов Хакима Джеффриса и Кэтрин Кларк”, - указано в сообщении.
Активисты также отметили, что всего к Капитолию на акцию протеста с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа вышли несколько сотен “американских евреев и союзников”.
Ранее полиция Капитолия начала проводить аресты противников военных действий в секторе Газа, которые пикетируют кабинеты американских законодателей.

Как передает корреспондент РИА Новости, в данный момент порядка 20 активистов расположились в одном из зданий конгресса. Они обходят офисы конгрессменов, поддержавших резолюцию о прекращении огня в Газе, и благодарят их за поддержку. Каких-либо инцидентов в этот момент не произошло.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское
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