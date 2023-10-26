Рейтинг@Mail.ru
В России создают перспективную супер-антивирусную систему - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/antivirus-1905290808.html
В России создают перспективную супер-антивирусную систему
В России создают перспективную супер-антивирусную систему - РИА Новости, 26.10.2023
В России создают перспективную супер-антивирусную систему
Национальный технологический центр цифровой криптографии создает отечественную перспективную супер-антивирусную систему "Мультисканер", сообщил в четверг на... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:05
2023-10-26T08:05
технологии
россия
новосибирск
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
НОВОСИБИРСК, 26 окт - РИА Новости. Национальный технологический центр цифровой криптографии создает отечественную перспективную супер-антивирусную систему "Мультисканер", сообщил в четверг на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов. "Из перспективных систем, которую создает национальный технологический центр цифровой криптографии – так называемая система "Мультисканер". Аналог в перспективе системы американской... Это такой супер-антивирус, который проверяет по различным сигнатурам из различных конкретных антивирусных систем", - сказал он. Шойтов отметил, что это будет "очень мощная система" не только с точки зрения самой технологии, но под нее создается и инфраструктура. "На лету разбирается большой объем трафика, в нем отыскиваются потенциально вредоносные элементы, которые в той же среде иммунируются и определяются: вирус - не вирус. Все это супер-антивирус", - сказал он. Замминистра также сообщил, что кроме того НТЦ разрабатывает решение для платформы "Цифровая экономика" - встроенная криптография. Кроме того, по словам Шойтова, в России в 2024 году полноценно заработает система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод", создаваемая Роскомнадзором. Он отметил, что система должна кардинально уменьшить количество случаев телефонного мошенничества.
https://ria.ru/20231024/smi-1904838849.html
россия
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, новосибирск, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Новосибирск, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В России создают перспективную супер-антивирусную систему

Минцифры: в России создают супер-антивирусную систему "Мультисканер"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 26 окт - РИА Новости. Национальный технологический центр цифровой криптографии создает отечественную перспективную супер-антивирусную систему "Мультисканер", сообщил в четверг на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов.
«
"Из перспективных систем, которую создает национальный технологический центр цифровой криптографии – так называемая система "Мультисканер". Аналог в перспективе системы американской... Это такой супер-антивирус, который проверяет по различным сигнатурам из различных конкретных антивирусных систем", - сказал он.
Шойтов отметил, что это будет "очень мощная система" не только с точки зрения самой технологии, но под нее создается и инфраструктура.
"На лету разбирается большой объем трафика, в нем отыскиваются потенциально вредоносные элементы, которые в той же среде иммунируются и определяются: вирус - не вирус. Все это супер-антивирус", - сказал он.
Замминистра также сообщил, что кроме того НТЦ разрабатывает решение для платформы "Цифровая экономика" - встроенная криптография.
Кроме того, по словам Шойтова, в России в 2024 году полноценно заработает система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод", создаваемая Роскомнадзором. Он отметил, что система должна кардинально уменьшить количество случаев телефонного мошенничества.
Второй Российско-узбекский медиафорум Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Замглавы Минцифры рассказала о новых требованиях по безопасности для СМИ
24 октября, 07:49
 
ТехнологииРоссияНовосибирскФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала