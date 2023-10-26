https://ria.ru/20231026/antivirus-1905290808.html

В России создают перспективную супер-антивирусную систему

В России создают перспективную супер-антивирусную систему - РИА Новости, 26.10.2023

В России создают перспективную супер-антивирусную систему

Национальный технологический центр цифровой криптографии создает отечественную перспективную супер-антивирусную систему "Мультисканер", сообщил в четверг на... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:05

2023-10-26T08:05

2023-10-26T08:05

технологии

россия

новосибирск

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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НОВОСИБИРСК, 26 окт - РИА Новости. Национальный технологический центр цифровой криптографии создает отечественную перспективную супер-антивирусную систему "Мультисканер", сообщил в четверг на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов. "Из перспективных систем, которую создает национальный технологический центр цифровой криптографии – так называемая система "Мультисканер". Аналог в перспективе системы американской... Это такой супер-антивирус, который проверяет по различным сигнатурам из различных конкретных антивирусных систем", - сказал он. Шойтов отметил, что это будет "очень мощная система" не только с точки зрения самой технологии, но под нее создается и инфраструктура. "На лету разбирается большой объем трафика, в нем отыскиваются потенциально вредоносные элементы, которые в той же среде иммунируются и определяются: вирус - не вирус. Все это супер-антивирус", - сказал он. Замминистра также сообщил, что кроме того НТЦ разрабатывает решение для платформы "Цифровая экономика" - встроенная криптография. Кроме того, по словам Шойтова, в России в 2024 году полноценно заработает система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод", создаваемая Роскомнадзором. Он отметил, что система должна кардинально уменьшить количество случаев телефонного мошенничества.

https://ria.ru/20231024/smi-1904838849.html

россия

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, новосибирск, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)