https://ria.ru/20231026/antivirus-1905290808.html
В России создают перспективную супер-антивирусную систему
В России создают перспективную супер-антивирусную систему - РИА Новости, 26.10.2023
В России создают перспективную супер-антивирусную систему
Национальный технологический центр цифровой криптографии создает отечественную перспективную супер-антивирусную систему "Мультисканер", сообщил в четверг на... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:05
2023-10-26T08:05
2023-10-26T08:05
технологии
россия
новосибирск
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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НОВОСИБИРСК, 26 окт - РИА Новости. Национальный технологический центр цифровой криптографии создает отечественную перспективную супер-антивирусную систему "Мультисканер", сообщил в четверг на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов. "Из перспективных систем, которую создает национальный технологический центр цифровой криптографии – так называемая система "Мультисканер". Аналог в перспективе системы американской... Это такой супер-антивирус, который проверяет по различным сигнатурам из различных конкретных антивирусных систем", - сказал он. Шойтов отметил, что это будет "очень мощная система" не только с точки зрения самой технологии, но под нее создается и инфраструктура. "На лету разбирается большой объем трафика, в нем отыскиваются потенциально вредоносные элементы, которые в той же среде иммунируются и определяются: вирус - не вирус. Все это супер-антивирус", - сказал он. Замминистра также сообщил, что кроме того НТЦ разрабатывает решение для платформы "Цифровая экономика" - встроенная криптография. Кроме того, по словам Шойтова, в России в 2024 году полноценно заработает система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод", создаваемая Роскомнадзором. Он отметил, что система должна кардинально уменьшить количество случаев телефонного мошенничества.
https://ria.ru/20231024/smi-1904838849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, новосибирск, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Новосибирск, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В России создают перспективную супер-антивирусную систему
Минцифры: в России создают супер-антивирусную систему "Мультисканер"
НОВОСИБИРСК, 26 окт - РИА Новости. Национальный технологический центр цифровой криптографии создает отечественную перспективную супер-антивирусную систему "Мультисканер", сообщил в четверг на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов.
«
"Из перспективных систем, которую создает национальный технологический центр цифровой криптографии – так называемая система "Мультисканер". Аналог в перспективе системы американской... Это такой супер-антивирус, который проверяет по различным сигнатурам из различных конкретных антивирусных систем", - сказал он.
Шойтов отметил, что это будет "очень мощная система" не только с точки зрения самой технологии, но под нее создается и инфраструктура.
"На лету разбирается большой объем трафика, в нем отыскиваются потенциально вредоносные элементы, которые в той же среде иммунируются и определяются: вирус - не вирус. Все это супер-антивирус", - сказал он.
Замминистра также сообщил, что кроме того НТЦ разрабатывает решение для платформы "Цифровая экономика" - встроенная криптография.
Кроме того, по словам Шойтова, в России в 2024 году полноценно заработает система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод", создаваемая Роскомнадзором
. Он отметил, что система должна кардинально уменьшить количество случаев телефонного мошенничества.
Замглавы Минцифры рассказала о новых требованиях по безопасности для СМИ