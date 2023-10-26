Минфин призвал не игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя
Минфин: игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя неправильно
Полки с алкогольной продукцией в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя неправильно, но нужно уважать позицию Минздрава, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. Минфин же поясняет, что предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в офлайн-магазинах, например сделать обязательным предъявление покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ.
Кроме того, в октябре в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов говорил, что вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только российского вина и ограниченного числа продавцов.
Комментируя вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя, Сазанов обратил внимание, что необходимо учитывать позицию Минздрава. "Есть позиция Минздрава, который говорит, что онлайн-продажа алкоголя будет способствовать увеличению доступности алкоголя. Эту позицию нужно уважать", - сказал он.
"Безусловно, введение онлайн-продажи добавит еще один канал реализации алкоголя. Поэтому сложно спорить с тем, что это повысит доступность алкоголя. Но при этом интернет-торговля - это уже сложившийся канал дистрибуции, и игнорировать его тоже неправильно. В этом споре у нас есть арбитры - руководство правительства. В конечном итоге решение будет за ними", - добавил Сазанов.