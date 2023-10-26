Рейтинг@Mail.ru
Минфин призвал не игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/alkogol-1905289185.html
Минфин призвал не игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя
Минфин призвал не игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя - РИА Новости, 26.10.2023
Минфин призвал не игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя
Игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя неправильно, но нужно уважать позицию Минздрава, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T07:33
2023-10-26T07:33
россия
алексей сазанов
виктор евтухов
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569439018_0:105:3271:1944_1920x0_80_0_0_a9bfbcfb2f3a11dc920acc0ecd83f965.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя неправильно, но нужно уважать позицию Минздрава, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. Минфин же поясняет, что предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в офлайн-магазинах, например сделать обязательным предъявление покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ. Кроме того, в октябре в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов говорил, что вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только российского вина и ограниченного числа продавцов. Комментируя вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя, Сазанов обратил внимание, что необходимо учитывать позицию Минздрава. "Есть позиция Минздрава, который говорит, что онлайн-продажа алкоголя будет способствовать увеличению доступности алкоголя. Эту позицию нужно уважать", - сказал он. "Безусловно, введение онлайн-продажи добавит еще один канал реализации алкоголя. Поэтому сложно спорить с тем, что это повысит доступность алкоголя. Но при этом интернет-торговля - это уже сложившийся канал дистрибуции, и игнорировать его тоже неправильно. В этом споре у нас есть арбитры - руководство правительства. В конечном итоге решение будет за ними", - добавил Сазанов.
https://ria.ru/20230713/alkogol-1883901398.html
https://ria.ru/20231018/alkogol-1903499749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569439018_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_d2ab85fcbb839e4fb7bdb517918b8bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей сазанов, виктор евтухов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Алексей Сазанов, Виктор Евтухов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минфин призвал не игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя

Минфин: игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя неправильно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПолки с алкогольной продукцией в магазине
Полки с алкогольной продукцией в магазине - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Полки с алкогольной продукцией в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя неправильно, но нужно уважать позицию Минздрава, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. Минфин же поясняет, что предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в офлайн-магазинах, например сделать обязательным предъявление покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ.
Цех розлива игристых вин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Проект о легализации онлайн-торговли алкоголем отозвали из правительства
13 июля, 10:10
Кроме того, в октябре в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов говорил, что вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только российского вина и ограниченного числа продавцов.
Комментируя вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя, Сазанов обратил внимание, что необходимо учитывать позицию Минздрава. "Есть позиция Минздрава, который говорит, что онлайн-продажа алкоголя будет способствовать увеличению доступности алкоголя. Эту позицию нужно уважать", - сказал он.
"Безусловно, введение онлайн-продажи добавит еще один канал реализации алкоголя. Поэтому сложно спорить с тем, что это повысит доступность алкоголя. Но при этом интернет-торговля - это уже сложившийся канал дистрибуции, и игнорировать его тоже неправильно. В этом споре у нас есть арбитры - руководство правительства. В конечном итоге решение будет за ними", - добавил Сазанов.
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Депутат призвал не проводить эксперименты с продажей алкоголя онлайн
18 октября, 06:26
 
РоссияАлексей СазановВиктор ЕвтуховМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала