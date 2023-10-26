https://ria.ru/20231026/alkogol-1905289185.html

Минфин призвал не игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя

Минфин призвал не игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя - РИА Новости, 26.10.2023

Минфин призвал не игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя

Игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя неправильно, но нужно уважать позицию Минздрава, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T07:33

2023-10-26T07:33

2023-10-26T07:33

россия

алексей сазанов

виктор евтухов

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569439018_0:105:3271:1944_1920x0_80_0_0_a9bfbcfb2f3a11dc920acc0ecd83f965.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя неправильно, но нужно уважать позицию Минздрава, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. Минфин же поясняет, что предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в офлайн-магазинах, например сделать обязательным предъявление покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ. Кроме того, в октябре в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов говорил, что вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только российского вина и ограниченного числа продавцов. Комментируя вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя, Сазанов обратил внимание, что необходимо учитывать позицию Минздрава. "Есть позиция Минздрава, который говорит, что онлайн-продажа алкоголя будет способствовать увеличению доступности алкоголя. Эту позицию нужно уважать", - сказал он. "Безусловно, введение онлайн-продажи добавит еще один канал реализации алкоголя. Поэтому сложно спорить с тем, что это повысит доступность алкоголя. Но при этом интернет-торговля - это уже сложившийся канал дистрибуции, и игнорировать его тоже неправильно. В этом споре у нас есть арбитры - руководство правительства. В конечном итоге решение будет за ними", - добавил Сазанов.

https://ria.ru/20230713/alkogol-1883901398.html

https://ria.ru/20231018/alkogol-1903499749.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алексей сазанов, виктор евтухов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)