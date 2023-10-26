https://ria.ru/20231026/aktivy-1905474128.html

Группа Russ присоединяет к своей сети активы компании "Постер"

Группа Russ присоединяет к своей сети активы компании "Постер" - РИА Новости, 26.10.2023

Группа Russ присоединяет к своей сети активы компании "Постер"

Группа Russ присоединяет к своей сети активы оператора наружной рекламы "Постер", который занимает второе место среди операторов наружной рекламы по количеству... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:11

2023-10-26T19:11

2023-10-26T19:11

санкт-петербург

реклама

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Группа Russ присоединяет к своей сети активы оператора наружной рекламы "Постер", который занимает второе место среди операторов наружной рекламы по количеству поверхностей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Группы Russ. "С приобретением активов компании "Постер" во второй столице мы укрепляем на рынке высокие стандарты развития рынка наружной рекламы и бренд Russ как локомотив индустрии по внедрению единых стандартов продаж, измерений аудиторий, прозрачности всего рынка наружной рекламы России", - подчеркнул исполнительный директор Группы Russ Роберт Мирзоян, его слова приводит пресс-служба. С увеличением доли присутствия Russпроизойдет изменение на рынке ООН – рекламы Санкт-Петербурга - рекламодатели получат больше возможностей для размещений с применением стандартизированных подходов крупного оператора. Вместе с конструкциями "Постера", расположенными в Санкт-Петербурге, Группе Russпереходят активы компании, находящиеся в Саратове, Архангельске и Великом Новгороде.

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санкт-петербург

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, реклама