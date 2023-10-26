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Группа Russ присоединяет к своей сети активы компании "Постер" - РИА Новости, 26.10.2023
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19:11 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/aktivy-1905474128.html
Группа Russ присоединяет к своей сети активы компании "Постер"
Группа Russ присоединяет к своей сети активы компании "Постер" - РИА Новости, 26.10.2023
Группа Russ присоединяет к своей сети активы компании "Постер"
Группа Russ присоединяет к своей сети активы оператора наружной рекламы "Постер", который занимает второе место среди операторов наружной рекламы по количеству... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:11
2023-10-26T19:11
санкт-петербург
реклама
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Группа Russ присоединяет к своей сети активы оператора наружной рекламы "Постер", который занимает второе место среди операторов наружной рекламы по количеству поверхностей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Группы Russ. "С приобретением активов компании "Постер" во второй столице мы укрепляем на рынке высокие стандарты развития рынка наружной рекламы и бренд Russ как локомотив индустрии по внедрению единых стандартов продаж, измерений аудиторий, прозрачности всего рынка наружной рекламы России", - подчеркнул исполнительный директор Группы Russ Роберт Мирзоян, его слова приводит пресс-служба. С увеличением доли присутствия Russпроизойдет изменение на рынке ООН – рекламы Санкт-Петербурга - рекламодатели получат больше возможностей для размещений с применением стандартизированных подходов крупного оператора. Вместе с конструкциями "Постера", расположенными в Санкт-Петербурге, Группе Russпереходят активы компании, находящиеся в Саратове, Архангельске и Великом Новгороде.
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санкт-петербург, реклама
Санкт-Петербург, Реклама

Группа Russ присоединяет к своей сети активы компании "Постер"

© iStock.com / Dreamer CompanyРека Нева и Троицкий мост в Санкт-Петербурге
Река Нева и Троицкий мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© iStock.com / Dreamer Company
Река Нева и Троицкий мост в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Группа Russ присоединяет к своей сети активы оператора наружной рекламы "Постер", который занимает второе место среди операторов наружной рекламы по количеству поверхностей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Группы Russ.
"С приобретением активов компании "Постер" во второй столице мы укрепляем на рынке высокие стандарты развития рынка наружной рекламы и бренд Russ как локомотив индустрии по внедрению единых стандартов продаж, измерений аудиторий, прозрачности всего рынка наружной рекламы России", - подчеркнул исполнительный директор Группы Russ Роберт Мирзоян, его слова приводит пресс-служба.
Группа Russ познакомила бизнес Краснодара с трендами в наружной рекламе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Группа Russ познакомила бизнес Краснодара с трендами в наружной рекламе
21 сентября, 17:57
С увеличением доли присутствия Russпроизойдет изменение на рынке ООН – рекламы Санкт-Петербурга - рекламодатели получат больше возможностей для размещений с применением стандартизированных подходов крупного оператора.
Вместе с конструкциями "Постера", расположенными в Санкт-Петербурге, Группе Russпереходят активы компании, находящиеся в Саратове, Архангельске и Великом Новгороде.
 
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