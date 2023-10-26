https://ria.ru/20231026/aktivy-1905474128.html
Группа Russ присоединяет к своей сети активы компании "Постер"
Группа Russ присоединяет к своей сети активы компании "Постер" - РИА Новости, 26.10.2023
Группа Russ присоединяет к своей сети активы компании "Постер"
Группа Russ присоединяет к своей сети активы оператора наружной рекламы "Постер", который занимает второе место среди операторов наружной рекламы по количеству... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:11
2023-10-26T19:11
2023-10-26T19:11
санкт-петербург
реклама
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Группа Russ присоединяет к своей сети активы оператора наружной рекламы "Постер", который занимает второе место среди операторов наружной рекламы по количеству поверхностей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Группы Russ. "С приобретением активов компании "Постер" во второй столице мы укрепляем на рынке высокие стандарты развития рынка наружной рекламы и бренд Russ как локомотив индустрии по внедрению единых стандартов продаж, измерений аудиторий, прозрачности всего рынка наружной рекламы России", - подчеркнул исполнительный директор Группы Russ Роберт Мирзоян, его слова приводит пресс-служба. С увеличением доли присутствия Russпроизойдет изменение на рынке ООН – рекламы Санкт-Петербурга - рекламодатели получат больше возможностей для размещений с применением стандартизированных подходов крупного оператора. Вместе с конструкциями "Постера", расположенными в Санкт-Петербурге, Группе Russпереходят активы компании, находящиеся в Саратове, Архангельске и Великом Новгороде.
https://ria.ru/20230921/reklama-1897853350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, реклама
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Группа Russ присоединяет к своей сети активы оператора наружной рекламы "Постер", который занимает второе место среди операторов наружной рекламы по количеству поверхностей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Группы Russ.
"С приобретением активов компании "Постер" во второй столице мы укрепляем на рынке высокие стандарты развития рынка наружной рекламы и бренд Russ как локомотив индустрии по внедрению единых стандартов продаж, измерений аудиторий, прозрачности всего рынка наружной рекламы России", - подчеркнул исполнительный директор Группы Russ Роберт Мирзоян, его слова приводит пресс-служба.
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С увеличением доли присутствия Russпроизойдет изменение на рынке ООН – рекламы Санкт-Петербурга - рекламодатели получат больше возможностей для размещений с применением стандартизированных подходов крупного оператора.
Вместе с конструкциями "Постера", расположенными в Санкт-Петербурге, Группе Russпереходят активы компании, находящиеся в Саратове
, Архангельске
и Великом Новгороде
.