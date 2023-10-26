https://ria.ru/20231026/akra-1905360002.html

АКРА подтвердило рейтинг Оренбуржья на уровне A+(RU), прогноз "Позитивный"

АКРА подтвердило рейтинг Оренбуржья на уровне A+(RU), прогноз "Позитивный" - РИА Новости, 26.10.2023

АКРА подтвердило рейтинг Оренбуржья на уровне A+(RU), прогноз "Позитивный"

Национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне A+(RU), прогноз "Позитивный", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:05

2023-10-26T13:05

2023-10-26T13:05

оренбургская область

денис паслер

акра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне A+(RU), прогноз "Позитивный", сообщает пресс-служба регионального правительства. Данный прогноз обусловлен умеренно высокими показателями бюджетного профиля, качеством управления госдолгом, гибкостью бюджетных расходов, существенным объемом накопленной ликвидности. "Одним из ключевых факторов рейтинговой оценки является низкий уровень долговой нагрузки при незначительных рисках рефинансирования обязательств. По итогам 2022 года отношение долга к текущим доходам региона находилось на уровне 15%, что соответствует низкой долговой нагрузке", – прокомментировал губернатор региона Денис Паслер, слова которого приводит пресс-служба. По итогам 2022 года долг Оренбургской области увеличился на 4% и на 1 января 2023 составлял 18,3 миллиарда рублей. В пресс-службе отметили, что в этом году регион планирует увеличить долг на 57% - в основном за счет бюджетных кредитов и размещения облигаций. По состоянию на 1 сентября привлечены кредитные средства в общем объеме 3,2 миллиарда рублей на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, пополнение остатка средств на едином счете бюджет и на опережающее финансирование расходных обязательств. Структура долга региона: 87% - бюджетные кредиты, 13% - облигации. Существенный объем ликвидности бюджета региона обусловлен имеющимися средствами на счетах бюджета, а также отсутствием невыбранных кредитных линий в банках со сроком погашения более 12 месяцев. Накопленных средств, по мнению экспертов АКРА, достаточно для финансирования в полном объеме ожидаемого в 2023–2024 годах дефицита бюджета. На 1 сентября 2023 года объем ликвидности вырос на 70%, она на 71% превышает размер долга. Коэффициент ликвидности по итогам 2023 года составит порядка 84%. Для финансирования возможных кассовых разрывов регион заключил договор с управлением Федерального казначейства по Оренбургской области, средства в рамках данного договора регионом не привлекались, отметили в пресс-службе. Позитивный прогноз предполагает с высокой долей вероятности повышение рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

https://ria.ru/20231024/zhile-1904969448.html

https://ria.ru/20231018/orenburg-1903535924.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, акра