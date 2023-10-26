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В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию - РИА Новости, 26.10.2023
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12:21 26.10.2023 (обновлено: 12:30 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/abbas-1905343418.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию - РИА Новости, 26.10.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию
Кремль сообщит о сроках визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, прежде всего будет обсуждаться... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:21
2023-10-26T12:30
россия
махмуд аббас
палестина
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Кремль сообщит о сроках визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, прежде всего будет обсуждаться палестино-израильский конфликт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Аббас "уже скоро совершит официальный визит в Москву", ожидаются переговоры с президентом России."Сами догадайтесь с трех раз, какие вопросы будут вынесены… Дату мы сообщим", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что прежде всего будет обсуждаться текущая ситуация вокруг палестино-израильского конфликта.
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россия, махмуд аббас, палестина, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Махмуд Аббас, Палестина, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Аббаса в Россию

Песков: в Кремле своевременно сообщат о сроках визита Аббаса в Россию

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Кремль сообщит о сроках визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, прежде всего будет обсуждаться палестино-израильский конфликт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Аббас "уже скоро совершит официальный визит в Москву", ожидаются переговоры с президентом России.
"Сами догадайтесь с трех раз, какие вопросы будут вынесены… Дату мы сообщим", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что прежде всего будет обсуждаться текущая ситуация вокруг палестино-израильского конфликта.
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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РоссияМахмуд АббасПалестинаВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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