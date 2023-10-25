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Зюганов заявил, что обсудил c Путиным образ будущего - РИА Новости, 25.10.2023
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16:04 25.10.2023 (обновлено: 16:54 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/zyuganov-1905184737.html
Зюганов заявил, что обсудил c Путиным образ будущего
Зюганов заявил, что обсудил c Путиным образ будущего - РИА Новости, 25.10.2023
Зюганов заявил, что обсудил c Путиным образ будущего
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным "образ будущего" РФ и поблагодарил его за... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:04
2023-10-25T16:54
политика
россия
валдай
геннадий зюганов
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным "образ будущего" РФ и поблагодарил его за "восточную и южную политику". "Недавно президент, выступая на Валдае, по сути дела предложил образ будущего, я вчера с ним обсуждал эту тему, речь идет о сильном, самодостаточном государстве… Я вчера поблагодарил президента за восточную и южную политику, он многое делает для этого", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Как пояснил РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко, "это было рабочее обсуждение текущих проблем"."В том числе событий внешнеполитического контура, внутриполитического... Бюджета. И позиция партии по всем этим вопросам", - сказал Ющенко.
https://ria.ru/20231021/bayden-1904310901.html
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политика, россия, валдай, геннадий зюганов, владимир путин, кпрф
Политика, Россия, Валдай, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, КПРФ
Зюганов заявил, что обсудил c Путиным образ будущего

Зюганов обсудил c Путиным образ будущего и поблагодарил его за южную политику

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным "образ будущего" РФ и поблагодарил его за "восточную и южную политику".
"Недавно президент, выступая на Валдае, по сути дела предложил образ будущего, я вчера с ним обсуждал эту тему, речь идет о сильном, самодостаточном государстве… Я вчера поблагодарил президента за восточную и южную политику, он многое делает для этого", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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Как пояснил РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко, "это было рабочее обсуждение текущих проблем".
"В том числе событий внешнеполитического контура, внутриполитического... Бюджета. И позиция партии по всем этим вопросам", - сказал Ющенко.
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ПолитикаРоссияВалдайГеннадий ЗюгановВладимир ПутинКПРФ
 
 
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