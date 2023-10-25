https://ria.ru/20231025/zyuganov-1905184737.html
Зюганов заявил, что обсудил c Путиным образ будущего
Зюганов заявил, что обсудил c Путиным образ будущего - РИА Новости, 25.10.2023
Зюганов заявил, что обсудил c Путиным образ будущего
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным "образ будущего" РФ и поблагодарил его за... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:04
2023-10-25T16:04
2023-10-25T16:54
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным "образ будущего" РФ и поблагодарил его за "восточную и южную политику". "Недавно президент, выступая на Валдае, по сути дела предложил образ будущего, я вчера с ним обсуждал эту тему, речь идет о сильном, самодостаточном государстве… Я вчера поблагодарил президента за восточную и южную политику, он многое делает для этого", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Как пояснил РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко, "это было рабочее обсуждение текущих проблем"."В том числе событий внешнеполитического контура, внутриполитического... Бюджета. И позиция партии по всем этим вопросам", - сказал Ющенко.
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РИА Новости
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политика, россия, валдай, геннадий зюганов, владимир путин, кпрф
Политика, Россия, Валдай, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, КПРФ
Зюганов заявил, что обсудил c Путиным образ будущего
Зюганов обсудил c Путиным образ будущего и поблагодарил его за южную политику