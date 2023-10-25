https://ria.ru/20231025/zhuravlev-1905119893.html

Погибшего военкора Журавлева отметили литературной премией

Погибшего военкора Журавлева отметили литературной премией - РИА Новости, 25.10.2023

Погибшего военкора Журавлева отметили литературной премией

Погибший летом в Запорожской области военкор РИА Новости Ростислав Журавлев отмечен общероссийской литературной премией им. В.К. Арсеньева, сертификат будет... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:16

2023-10-25T12:16

2023-10-25T12:16

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россия

запорожская область

украина

владимир путин

ростислав журавлев

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Погибший летом в Запорожской области военкор РИА Новости Ростислав Журавлев отмечен общероссийской литературной премией им. В.К. Арсеньева, сертификат будет вручен его близким, сообщили в пресс-службе вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Отмечается, что во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику Трутнев вручил награды военным корреспондентам, отмеченным Общероссийской литературной премией им. В.К. Арсеньева. "Номинацией "Судьба человека на СВО" отмечены заслуги военного журналиста, политического обозревателя РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в июле этого года в зоне проведения специальной военной операции. Сертификат будет вручён его близким", - говорится в сообщении. По словам вице-премьера, все должны знать и понимать, что сейчас в СВО сражаются и проливают кровь наши ребята, и им нужно помогать. Он отметил, что в этом общем деле есть важное направление – говорить людям правду о том, что происходит на передовой, как восстанавливаются освобождённые территории. "Военкоры сообщают новости с фронта, зачастую несмотря на смертельный риск, рассказывают о людях – жителях освобождённых территорий, волонтерах, добровольцах, военнослужащих, мобилизованных. У журналистов важная задача разбудить страну. Мне кажется, что сейчас нужно по-другому работать, относиться к себе с другой степенью требовательности. И журналисты помогают это осознать. Премия – это благодарность военкорам за их подвиг", – цитирует пресс-служба Трутнева. Уточняется, что премию вручили двум из четырёх победителей второй специальной сессии Общероссийской литературной премии им. В.К. Арсеньева: корреспонденту Russia Today Андрею Филатову в номинации "Шаги к победе", специальному корреспонденту МИЦ "Известия" Семёну Ерёмину в специальной номинации Трутнева за регулярное освещение специальной военной операции. Победители получили сертификат на 500 тысяч рублей. В ближайшее время будет вручена награда журналисту, автору и режиссёру документального фильма "Отважные" Олесе Шигиной в номинации "Ждём тебя!". Решение об учреждении специальных сессий премии было принято по инициативе Трутнева в феврале этого года для поощрения авторов произведений, связанных со специальной военной операцией. В конце июля в Запорожской области четверо журналистов, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемонии прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20230830/zhuravlev-1893194689.html

https://ria.ru/20230830/zhuravlev-1893093406.html

https://ria.ru/20230725/zhuravlev-1886101606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, украина, владимир путин, ростислав журавлев