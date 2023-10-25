Рейтинг@Mail.ru
Сальдо сообщил о возвращении в Херсонскую область нескольких тысяч жителей - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 25.10.2023 (обновлено: 07:58 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/zhiteli-1905070793.html
Сальдо сообщил о возвращении в Херсонскую область нескольких тысяч жителей
Сальдо сообщил о возвращении в Херсонскую область нескольких тысяч жителей - РИА Новости, 25.10.2023
Сальдо сообщил о возвращении в Херсонскую область нескольких тысяч жителей
В Херсонскую область в этом году вернулось несколько тысяч ранее уехавших жителей, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T07:47
2023-10-25T07:58
владимир сальдо
херсонская область
россия
днепр (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837469185_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d4d517cfa8111327aedf133f9b1e23f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. В Херсонскую область в этом году вернулось несколько тысяч ранее уехавших жителей, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "По расчётным данным, на левобережье Херсонской области сейчас проживает более 300 тысяч человек. За текущий год, оценочно, в Херсонскую область вернулось несколько тысяч человек, ранее выехавших в другие регионы России", - сказал Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904769096.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837469185_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_398dffe87f080fe34ebb499d4d492779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир сальдо, херсонская область , россия, днепр (город)
Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Днепр (город)
Сальдо сообщил о возвращении в Херсонскую область нескольких тысяч жителей

Сальдо: в Херсонскую область вернулись несколько тысяч ранее уехавших жителей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. В Херсонскую область в этом году вернулось несколько тысяч ранее уехавших жителей, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"По расчётным данным, на левобережье Херсонской области сейчас проживает более 300 тысяч человек. За текущий год, оценочно, в Херсонскую область вернулось несколько тысяч человек, ранее выехавших в другие регионы России", - сказал Сальдо.
Херсон - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Киев принудительно вывезет детей с подконтрольной части Херсонской области
23 октября, 18:33
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
 
Владимир СальдоХерсонская областьРоссияДнепр (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала