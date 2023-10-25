https://ria.ru/20231025/zhiteli-1905070793.html

Сальдо сообщил о возвращении в Херсонскую область нескольких тысяч жителей

Сальдо сообщил о возвращении в Херсонскую область нескольких тысяч жителей - РИА Новости, 25.10.2023

Сальдо сообщил о возвращении в Херсонскую область нескольких тысяч жителей

В Херсонскую область в этом году вернулось несколько тысяч ранее уехавших жителей, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T07:47

2023-10-25T07:47

2023-10-25T07:58

владимир сальдо

херсонская область

россия

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. В Херсонскую область в этом году вернулось несколько тысяч ранее уехавших жителей, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "По расчётным данным, на левобережье Херсонской области сейчас проживает более 300 тысяч человек. За текущий год, оценочно, в Херсонскую область вернулось несколько тысяч человек, ранее выехавших в другие регионы России", - сказал Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904769096.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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владимир сальдо, херсонская область , россия, днепр (город)