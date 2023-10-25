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Житель Череповца сообщил в "112" о намерении воевать за Украину
Житель Череповца сообщил в "112" о намерении воевать за Украину - РИА Новости, 25.10.2023
Житель Череповца сообщил в "112" о намерении воевать за Украину
Житель Череповца позвонил по телефону 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу и заявил о намерении воевать на стороне Украины, сообщает пресс-служба УФСБ по... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:56
2023-10-25T15:56
2023-10-25T15:56
череповец
украина
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Житель Череповца позвонил по телефону 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу и заявил о намерении воевать на стороне Украины, сообщает пресс-служба УФСБ по Вологодской области. "Мужчина позвонил по телефону 112 Единой дежурно-диспетчерской службы и сообщил о своем намерении убыть на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации в составе украинских формирований", - говорится в релизе. Житель Череповца уже был неоднократно судим за совершение различных преступлений. Мужчине 1988 года рождения объявлено официальное предупреждение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена".
https://ria.ru/20231004/azov-1900484106.html
череповец
украина
вологодская область
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череповец, украина, вологодская область
Череповец, Украина, Вологодская область
Житель Череповца сообщил в "112" о намерении воевать за Украину
Житель Череповца сообщил в "112" о намерении воевать на стороне Украины