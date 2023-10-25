https://ria.ru/20231025/zhile-1905248977.html

На Кубани дети-сироты получат более тысячи жилых помещений в 2023 году

На Кубани дети-сироты получат более тысячи жилых помещений в 2023 году - РИА Новости, 25.10.2023

На Кубани дети-сироты получат более тысячи жилых помещений в 2023 году

Дети-сироты получат 1166 благоустроенных жилых помещений на территории Краснодарского края в 2023 году, на эти цели выделено 4 миллиарда рублей из краевого и... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:10

2023-10-25T20:10

2023-10-25T20:14

краснодарский край

общество

краснодарский край

жилье

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КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Дети-сироты получат 1166 благоустроенных жилых помещений на территории Краснодарского края в 2023 году, на эти цели выделено 4 миллиарда рублей из краевого и федерального бюджетов, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Министерство труда и социального развития региона продолжает работу над госпрограммой "Дети Кубани". Всего в 2023 году планируется приобрести 1166 жилых помещений для данной категории. На эти цели из регионального и федерального бюджетов выделено 4 млрд рублей. Сейчас муниципалитеты заключили контракты на приобретение 1 076 жилых помещений", - говорится в сообщении. Отмечается, что детям-сиротам предоставляют благоустроенные жилые помещения площадью не менее 33 квадратных метров. Всего за десять лет в Краснодарском крае жилье получили 13120 детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей.

https://ria.ru/20231024/kuban-1904823609.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, жилье