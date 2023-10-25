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На Кубани дети-сироты получат более тысячи жилых помещений в 2023 году
На Кубани дети-сироты получат более тысячи жилых помещений в 2023 году - РИА Новости, 25.10.2023
На Кубани дети-сироты получат более тысячи жилых помещений в 2023 году
Дети-сироты получат 1166 благоустроенных жилых помещений на территории Краснодарского края в 2023 году, на эти цели выделено 4 миллиарда рублей из краевого и... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T20:10
2023-10-25T20:10
2023-10-25T20:14
краснодарский край
общество
краснодарский край
жилье
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КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Дети-сироты получат 1166 благоустроенных жилых помещений на территории Краснодарского края в 2023 году, на эти цели выделено 4 миллиарда рублей из краевого и федерального бюджетов, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Министерство труда и социального развития региона продолжает работу над госпрограммой "Дети Кубани". Всего в 2023 году планируется приобрести 1166 жилых помещений для данной категории. На эти цели из регионального и федерального бюджетов выделено 4 млрд рублей. Сейчас муниципалитеты заключили контракты на приобретение 1 076 жилых помещений", - говорится в сообщении. Отмечается, что детям-сиротам предоставляют благоустроенные жилые помещения площадью не менее 33 квадратных метров. Всего за десять лет в Краснодарском крае жилье получили 13120 детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей.
https://ria.ru/20231024/kuban-1904823609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, жилье
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Жилье