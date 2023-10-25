https://ria.ru/20231025/zemlya-1905247884.html
Раменский племзавод получил 43 га земли под кормовую базу
Раменский племзавод получил 43 га земли под кормовую базу - РИА Новости, 25.10.2023
Раменский племзавод получил 43 га земли под кормовую базу
Племзавод в подмосковном Раменском городском округе получил участок в 43 гектара на льготных условиях, сообщили в министерстве сельского хозяйства и... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T20:02
2023-10-25T20:02
2023-10-25T20:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
раменский район
промышленность
земельные участки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879984741_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_41e6a95692e8419beddfc8d7d6d604c6.jpg
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Племзавод в подмосковном Раменском городском округе получил участок в 43 гектара на льготных условиях, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В Раменском городском округе племзаводу "Ульянино" выделили участок земли площадью в 43 гектара на льготных условиях", - отметили в ведомстве. По словам курирующего минсельхозпрод зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, сейчас у племзавода 100 тысяч дойных коров, объем производства сырого молока составляет порядка 15 тонн в день. Земли хозяйству выделены в аренду без предоставления торгов на пять лет. На них планируют высадить многолетние травы и в дальнейшем использовать для получения кормовой базы.
https://ria.ru/20231004/investor-1900428026.html
московская область (подмосковье)
раменский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879984741_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_70750228271176ad83b3679599194334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), раменский район, промышленность, земельные участки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Раменский район, Промышленность, Земельные участки