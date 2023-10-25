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Раменский племзавод получил 43 га земли под кормовую базу - РИА Новости, 25.10.2023
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Новости Подмосковья
 
20:02 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/zemlya-1905247884.html
Раменский племзавод получил 43 га земли под кормовую базу
Раменский племзавод получил 43 га земли под кормовую базу - РИА Новости, 25.10.2023
Раменский племзавод получил 43 га земли под кормовую базу
Племзавод в подмосковном Раменском городском округе получил участок в 43 гектара на льготных условиях, сообщили в министерстве сельского хозяйства и... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T20:02
2023-10-25T20:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
раменский район
промышленность
земельные участки
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Племзавод в подмосковном Раменском городском округе получил участок в 43 гектара на льготных условиях, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В Раменском городском округе племзаводу "Ульянино" выделили участок земли площадью в 43 гектара на льготных условиях", - отметили в ведомстве. По словам курирующего минсельхозпрод зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, сейчас у племзавода 100 тысяч дойных коров, объем производства сырого молока составляет порядка 15 тонн в день. Земли хозяйству выделены в аренду без предоставления торгов на пять лет. На них планируют высадить многолетние травы и в дальнейшем использовать для получения кормовой базы.
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московская область (подмосковье), раменский район, промышленность, земельные участки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Раменский район, Промышленность, Земельные участки

Раменский племзавод получил 43 га земли под кормовую базу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКоровы на животноводческой ферме в Московской области
Коровы на животноводческой ферме в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Коровы на животноводческой ферме в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Племзавод в подмосковном Раменском городском округе получил участок в 43 гектара на льготных условиях, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Раменском городском округе племзаводу "Ульянино" выделили участок земли площадью в 43 гектара на льготных условиях", - отметили в ведомстве.
По словам курирующего минсельхозпрод зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, сейчас у племзавода 100 тысяч дойных коров, объем производства сырого молока составляет порядка 15 тонн в день. Земли хозяйству выделены в аренду без предоставления торгов на пять лет. На них планируют высадить многолетние травы и в дальнейшем использовать для получения кормовой базы.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Раменский районПромышленностьЗемельные участки
 
 
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