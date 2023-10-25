https://ria.ru/20231025/zemlya-1905247884.html

Раменский племзавод получил 43 га земли под кормовую базу

Раменский племзавод получил 43 га земли под кормовую базу - РИА Новости, 25.10.2023

Раменский племзавод получил 43 га земли под кормовую базу

Племзавод в подмосковном Раменском городском округе получил участок в 43 гектара на льготных условиях, сообщили в министерстве сельского хозяйства и... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:02

2023-10-25T20:02

2023-10-25T20:02

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Племзавод в подмосковном Раменском городском округе получил участок в 43 гектара на льготных условиях, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В Раменском городском округе племзаводу "Ульянино" выделили участок земли площадью в 43 гектара на льготных условиях", - отметили в ведомстве. По словам курирующего минсельхозпрод зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, сейчас у племзавода 100 тысяч дойных коров, объем производства сырого молока составляет порядка 15 тонн в день. Земли хозяйству выделены в аренду без предоставления торгов на пять лет. На них планируют высадить многолетние травы и в дальнейшем использовать для получения кормовой базы.

https://ria.ru/20231004/investor-1900428026.html

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московская область (подмосковье), раменский район, промышленность, земельные участки