https://ria.ru/20231025/zemletryasenie-1905058496.html

У Курильских островов произошло землетрясение

У Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 25.10.2023

У Курильских островов произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у Курильских островов, сообщает Камчатский̆ филиал ФГБУ науки Федерального исследовательского центра "Единая... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T01:33

2023-10-25T01:33

2023-10-25T09:42

тихий океан

северо-курильск

петропавловск-камчатский

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у Курильских островов, сообщает Камчатский̆ филиал ФГБУ науки Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук"."Сто семьдесят семь километров от Северо-Курильска. Расстояние от Петропавловска-Камчатского 492 километра, глубина 79,3 километра, магнитуда 4,8", — говорится в сообщении.Землетрясение произошло в 01:02 мск. По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, ночью 25 октября в другой точке в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,9. Сейсмособытие зафиксировано на глубине 128 километров. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 195 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатска Усть-Камчатского муниципального района. В населенных пунктах оно не ощущалось.

https://ria.ru/20231024/zemletryasenie-1905051076.html

тихий океан

северо-курильск

петропавловск-камчатский

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тихий океан, северо-курильск, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия