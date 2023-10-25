https://ria.ru/20231025/zemletryasenie-1905058496.html
У Курильских островов произошло землетрясение
У Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 25.10.2023
У Курильских островов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у Курильских островов, сообщает Камчатский̆ филиал ФГБУ науки Федерального исследовательского центра "Единая... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T01:33
2023-10-25T01:33
2023-10-25T09:42
тихий океан
северо-курильск
петропавловск-камчатский
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у Курильских островов, сообщает Камчатский̆ филиал ФГБУ науки Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук"."Сто семьдесят семь километров от Северо-Курильска. Расстояние от Петропавловска-Камчатского 492 километра, глубина 79,3 километра, магнитуда 4,8", — говорится в сообщении.Землетрясение произошло в 01:02 мск. По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, ночью 25 октября в другой точке в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,9. Сейсмособытие зафиксировано на глубине 128 километров. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 195 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатска Усть-Камчатского муниципального района. В населенных пунктах оно не ощущалось.
https://ria.ru/20231024/zemletryasenie-1905051076.html
тихий океан
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тихий океан, северо-курильск, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Тихий океан, Северо-Курильск, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
У Курильских островов произошло землетрясение
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8