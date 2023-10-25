Рейтинг@Mail.ru
У Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 25.10.2023 (обновлено: 09:42 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/zemletryasenie-1905058496.html
У Курильских островов произошло землетрясение
У Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 25.10.2023
У Курильских островов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у Курильских островов, сообщает Камчатский̆ филиал ФГБУ науки Федерального исследовательского центра "Единая... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T01:33
2023-10-25T09:42
тихий океан
северо-курильск
петропавловск-камчатский
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у Курильских островов, сообщает Камчатский̆ филиал ФГБУ науки Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук"."Сто семьдесят семь километров от Северо-Курильска. Расстояние от Петропавловска-Камчатского 492 километра, глубина 79,3 километра, магнитуда 4,8", — говорится в сообщении.Землетрясение произошло в 01:02 мск. По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, ночью 25 октября в другой точке в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,9. Сейсмособытие зафиксировано на глубине 128 километров. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 195 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатска Усть-Камчатского муниципального района. В населенных пунктах оно не ощущалось.
https://ria.ru/20231024/zemletryasenie-1905051076.html
тихий океан
северо-курильск
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тихий океан, северо-курильск, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Тихий океан, Северо-Курильск, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
У Курильских островов произошло землетрясение

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у Курильских островов, сообщает Камчатский̆ филиал ФГБУ науки Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук".
"Сто семьдесят семь километров от Северо-Курильска. Расстояние от Петропавловска-Камчатского 492 километра, глубина 79,3 километра, магнитуда 4,8", — говорится в сообщении.
Землетрясение произошло в 01:02 мск.
По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, ночью 25 октября в другой точке в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,9. Сейсмособытие зафиксировано на глубине 128 километров. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 195 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатска Усть-Камчатского муниципального района. В населенных пунктах оно не ощущалось.
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,8
24 октября, 23:25
 
Тихий океанСеверо-КурильскПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала