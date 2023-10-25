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Якутия восстановит около 30 объектов в городе Кировское в ДНР до конца года - РИА Новости, 25.10.2023
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15:01 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/yakutiya-1905165735.html
Якутия восстановит около 30 объектов в городе Кировское в ДНР до конца года
Якутия восстановит около 30 объектов в городе Кировское в ДНР до конца года - РИА Новости, 25.10.2023
Якутия восстановит около 30 объектов в городе Кировское в ДНР до конца года
Якутия до конца 2023 года восстановит в подшефном городе Кировское Донецкой Народной Республики почти 30 социальных объектов, в следующем году предстоит... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:01
2023-10-25T15:01
надежные люди
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 25 окт - РИА Новости. Якутия до конца 2023 года восстановит в подшефном городе Кировское Донецкой Народной Республики почти 30 социальных объектов, в следующем году предстоит реконструировать еще 46, сообщает министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. По данным ведомства, Якутия продолжает восстановительные работы в Кировском. "В прошлом году Республика Саха восстановила 31 объект, до конца этого года обновят еще 28. В этом году Якутия уже завершила ремонт ряда социальных объектов. В первую очередь внимание уделили двум школам, благоустройству парка "Победа", ремонту дорог и открытию первого в городе МФЦ. В 2024 году Якутия планирует реконструировать уже 46 социально значимых объектов, в том числе ясли-сад и музыкальную школу", - рассказали в министерстве. Отмечается, что без внимания не остается и инфраструктура: электроподстанции, линии электропередачи, наружное освещение и автодороги. "Безусловно, мы продолжим эту работу. После полутора лет нашей работы в Кировском мы отчетливо видим, как жизнь в нем становится комфортнее и лучше, а что более важно - это видят и чувствуют сами горожане", - приводятся в сообщении слова главы региона Айсена Николаева. В рамках сотрудничества регионов в Кировском в настоящее время восстановлены 59 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе две школы, три детских сада, городская больница, проведено освещение улиц, ремонт дорог, благоустройство парка "Победа", создан МФЦ и другие социальные объекты. Также разработана проектно-сметная документация благоустройства парка Чернобыльцев. Отмечается, что по поручению главы республики Айсена Николаева, в подшефном городе открыли первый ИТ-центр на базе средней школы.
https://ria.ru/20231025/gumpomosch-1905133591.html
https://ria.ru/20231025/voditeli-1904955030.html
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айсен николаев, республика саха (якутия)
Надежные люди, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Якутия восстановит около 30 объектов в городе Кировское в ДНР до конца года

Якутия восстановит около 30 объектов в подшефном городе Кировское до конца года

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРаботы по восстановлению инфраструктуры
Работы по восстановлению инфраструктуры - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Работы по восстановлению инфраструктуры. Архивное фото
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ЯКУТСК, 25 окт - РИА Новости. Якутия до конца 2023 года восстановит в подшефном городе Кировское Донецкой Народной Республики почти 30 социальных объектов, в следующем году предстоит реконструировать еще 46, сообщает министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики.
По данным ведомства, Якутия продолжает восстановительные работы в Кировском.
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"В прошлом году Республика Саха восстановила 31 объект, до конца этого года обновят еще 28. В этом году Якутия уже завершила ремонт ряда социальных объектов. В первую очередь внимание уделили двум школам, благоустройству парка "Победа", ремонту дорог и открытию первого в городе МФЦ. В 2024 году Якутия планирует реконструировать уже 46 социально значимых объектов, в том числе ясли-сад и музыкальную школу", - рассказали в министерстве.
Отмечается, что без внимания не остается и инфраструктура: электроподстанции, линии электропередачи, наружное освещение и автодороги.
"Безусловно, мы продолжим эту работу. После полутора лет нашей работы в Кировском мы отчетливо видим, как жизнь в нем становится комфортнее и лучше, а что более важно - это видят и чувствуют сами горожане", - приводятся в сообщении слова главы региона Айсена Николаева.
В рамках сотрудничества регионов в Кировском в настоящее время восстановлены 59 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе две школы, три детских сада, городская больница, проведено освещение улиц, ремонт дорог, благоустройство парка "Победа", создан МФЦ и другие социальные объекты. Также разработана проектно-сметная документация благоустройства парка Чернобыльцев.
Отмечается, что по поручению главы республики Айсена Николаева, в подшефном городе открыли первый ИТ-центр на базе средней школы.
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Надежные людиАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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