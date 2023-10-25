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В Болгарии при взрыве на заводе боеприпасов погиб рабочий

В Болгарии при взрыве на заводе боеприпасов погиб рабочий - РИА Новости, 25.10.2023

В Болгарии при взрыве на заводе боеприпасов погиб рабочий

Взрыв произошел на Вазовском машиностроительном заводе - крупнейшем производителе боеприпасов в Болгарии, один рабочий погиб, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:15

2023-10-25T17:15

2023-10-25T17:15

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пловдив

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на Вазовском машиностроительном заводе - крупнейшем производителе боеприпасов в Болгарии, один рабочий погиб, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на полицию города Пловдив. По данным полиции, на предприятии в городе Сопот (Пловдивская область) взорвался пресс во время работы с взрывчатыми веществами. Двум пострадавшим была оказана первая помощь, но 33-летний рабочий скончался по дороге в больницу. Состояние второго пострадавшего не вызывает опасений. Отмечается, что последствия взрыва локализованы, опасности распространения огня или угрозы жизни людей, занятых на производстве, не было. В настоящее время на заводе проводится внутренняя проверка. ВМЗ-Сопот является крупнейшим производителем боеприпасов в Болгарии, выпускающим, в том числе, реактивные снаряды к РСЗО "Град".

https://ria.ru/20230625/sklad-1880329105.html

болгария

пловдив

сопот

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, болгария, пловдив, сопот