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В Болгарии при взрыве на заводе боеприпасов погиб рабочий
В Болгарии при взрыве на заводе боеприпасов погиб рабочий - РИА Новости, 25.10.2023
В Болгарии при взрыве на заводе боеприпасов погиб рабочий
Взрыв произошел на Вазовском машиностроительном заводе - крупнейшем производителе боеприпасов в Болгарии, один рабочий погиб, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:15
2023-10-25T17:15
2023-10-25T17:15
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Взрыв произошел на Вазовском машиностроительном заводе - крупнейшем производителе боеприпасов в Болгарии, один рабочий погиб, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на полицию города Пловдив. По данным полиции, на предприятии в городе Сопот (Пловдивская область) взорвался пресс во время работы с взрывчатыми веществами. Двум пострадавшим была оказана первая помощь, но 33-летний рабочий скончался по дороге в больницу. Состояние второго пострадавшего не вызывает опасений. Отмечается, что последствия взрыва локализованы, опасности распространения огня или угрозы жизни людей, занятых на производстве, не было. В настоящее время на заводе проводится внутренняя проверка. ВМЗ-Сопот является крупнейшим производителем боеприпасов в Болгарии, выпускающим, в том числе, реактивные снаряды к РСЗО "Град".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, болгария, пловдив, сопот
В мире, Болгария, Пловдив, Сопот
В Болгарии при взрыве на заводе боеприпасов погиб рабочий
БНТ: на крупнейшем заводе боеприпасов в Болгарии произошел взрыв, погиб рабочий
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Взрыв произошел на Вазовском машиностроительном заводе - крупнейшем производителе боеприпасов в Болгарии, один рабочий погиб, сообщает Болгарское национальное телевидение
(БНТ) со ссылкой на полицию города Пловдив.
По данным полиции, на предприятии в городе Сопот
(Пловдивская область
) взорвался пресс во время работы с взрывчатыми веществами.
Двум пострадавшим была оказана первая помощь, но 33-летний рабочий скончался по дороге в больницу. Состояние второго пострадавшего не вызывает опасений.
Отмечается, что последствия взрыва локализованы, опасности распространения огня или угрозы жизни людей, занятых на производстве, не было. В настоящее время на заводе проводится внутренняя проверка.
В Болгарии сгорел склад бизнесмена, поставлявшего оружие Украине
ВМЗ-Сопот является крупнейшим производителем боеприпасов в Болгарии, выпускающим, в том числе, реактивные снаряды к РСЗО "Град".