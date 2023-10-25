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В Госдуме предложили обязать делать вывески и надписи на русском языке - РИА Новости, 25.10.2023
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13:24 25.10.2023 (обновлено: 14:00 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/vyveski-1905137522.html
В Госдуме предложили обязать делать вывески и надписи на русском языке
В Госдуме предложили обязать делать вывески и надписи на русском языке - РИА Новости, 25.10.2023
В Госдуме предложили обязать делать вывески и надписи на русском языке
В Госдуму внесен проект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должна быть написана на русском языке, при этом тексты в РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:24
2023-10-25T14:00
общество
госдума рф
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен проект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должна быть написана на русском языке, при этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию, а наименования жилых комплексов и микрорайонов нужно будет обозначать на русском языке, соответствующий проект размещен в думской электронной базе."Проектом закона определяется необходимость размещения в общедоступных местах... с использованием вывесок, надписей, указателей, внешних поверхностей, информационных табличек, знаков, иных технических приспособлений и т.д.... не содержащей рекламы и предназначаемой для публичного ознакомления потребителей информации на государственном языке. Так, доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах, используемом коммерческом обозначении должно осуществляться на русском языке", - сказано в пояснительной записке к проекту. Инициаторами проекта выступили депутаты Госдумы Елена Ямпольская, Максим Топилин, Сергей Пахомов, Александр Хинштейн и другие. Авторы проекта отмечают, что таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open". При этом предлагаемые нормы об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке и на иных языках не будет распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.Законопроектом вносятся изменения в разные федеральные законы, в том числе в закон "О рекламе". Тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению. Трансляция информационных программ на общероссийских теле- и радиоканалах должны осуществляться на русском языке и иных языках народов РФ, предлагается в проекте. Такая норма поможет исключению "речевых и лексических ошибок ведущих (дикторов) при передаче ими сообщений в таких информационных (новостных) программах". Также наименования жилых комплексов, поселков и микрорайонов нужно будет обозначать на русском языке. Указание в проектной либо рабочей документации наименования объекта капитального строительства должно выполняться на русском языке как государственном языке Российской Федерации.При этом сохраняется право наряду с государственным языком РФ использовать государственные языки республик, находящихся в составе России, и другие языки народов РФ, но при соблюдении определенных параметров идентичности таких текстов по содержанию, равнозначности их размещения и техническому оформлению (цвет, тип и размер шрифта).Целью законодательной инициативы является формирование в России национально ориентированной среды, обеспечение защиты русского языка и ограничение использования иностранных или заимствованных слов в публичном пространстве, заключается в документах.В проекте отмечается, что в случае принятия законопроекта, настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20220611/tolstoy-1794816105.html
https://ria.ru/20231013/sng-1902503735.html
https://ria.ru/20230306/krym-1856199580.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили обязать делать вывески и надписи на русском языке

В ГД внесли проект об обязательном обозначении вывесок на русском языке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен проект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должна быть написана на русском языке, при этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию, а наименования жилых комплексов и микрорайонов нужно будет обозначать на русском языке, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Проектом закона определяется необходимость размещения в общедоступных местах... с использованием вывесок, надписей, указателей, внешних поверхностей, информационных табличек, знаков, иных технических приспособлений и т.д.... не содержащей рекламы и предназначаемой для публичного ознакомления потребителей информации на государственном языке. Так, доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах, используемом коммерческом обозначении должно осуществляться на русском языке", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
В России все вывески должны быть написаны по-русски, заявил Петр Толстой
11 июня 2022, 22:43
Инициаторами проекта выступили депутаты Госдумы Елена Ямпольская, Максим Топилин, Сергей Пахомов, Александр Хинштейн и другие. Авторы проекта отмечают, что таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open". При этом предлагаемые нормы об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке и на иных языках не будет распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.
Законопроектом вносятся изменения в разные федеральные законы, в том числе в закон "О рекламе". Тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению. Трансляция информационных программ на общероссийских теле- и радиоканалах должны осуществляться на русском языке и иных языках народов РФ, предлагается в проекте. Такая норма поможет исключению "речевых и лексических ошибок ведущих (дикторов) при передаче ими сообщений в таких информационных (новостных) программах". Также наименования жилых комплексов, поселков и микрорайонов нужно будет обозначать на русском языке. Указание в проектной либо рабочей документации наименования объекта капитального строительства должно выполняться на русском языке как государственном языке Российской Федерации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Лукашенко призвал страны СНГ сохранить русский язык
13 октября, 12:57
При этом сохраняется право наряду с государственным языком РФ использовать государственные языки республик, находящихся в составе России, и другие языки народов РФ, но при соблюдении определенных параметров идентичности таких текстов по содержанию, равнозначности их размещения и техническому оформлению (цвет, тип и размер шрифта).
Целью законодательной инициативы является формирование в России национально ориентированной среды, обеспечение защиты русского языка и ограничение использования иностранных или заимствованных слов в публичном пространстве, заключается в документах.
В проекте отмечается, что в случае принятия законопроекта, настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
Ялта - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В Крыму планируют избавиться от вывесок на латинице
6 марта, 17:28
 
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