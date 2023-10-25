https://ria.ru/20231025/vyveski-1905137522.html

В Госдуме предложили обязать делать вывески и надписи на русском языке

В Госдуме предложили обязать делать вывески и надписи на русском языке - РИА Новости, 25.10.2023

В Госдуме предложили обязать делать вывески и надписи на русском языке

В Госдуму внесен проект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должна быть написана на русском языке, при этом тексты в РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:24

2023-10-25T13:24

2023-10-25T14:00

общество

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен проект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должна быть написана на русском языке, при этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию, а наименования жилых комплексов и микрорайонов нужно будет обозначать на русском языке, соответствующий проект размещен в думской электронной базе."Проектом закона определяется необходимость размещения в общедоступных местах... с использованием вывесок, надписей, указателей, внешних поверхностей, информационных табличек, знаков, иных технических приспособлений и т.д.... не содержащей рекламы и предназначаемой для публичного ознакомления потребителей информации на государственном языке. Так, доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах, используемом коммерческом обозначении должно осуществляться на русском языке", - сказано в пояснительной записке к проекту. Инициаторами проекта выступили депутаты Госдумы Елена Ямпольская, Максим Топилин, Сергей Пахомов, Александр Хинштейн и другие. Авторы проекта отмечают, что таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open". При этом предлагаемые нормы об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке и на иных языках не будет распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.Законопроектом вносятся изменения в разные федеральные законы, в том числе в закон "О рекламе". Тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению. Трансляция информационных программ на общероссийских теле- и радиоканалах должны осуществляться на русском языке и иных языках народов РФ, предлагается в проекте. Такая норма поможет исключению "речевых и лексических ошибок ведущих (дикторов) при передаче ими сообщений в таких информационных (новостных) программах". Также наименования жилых комплексов, поселков и микрорайонов нужно будет обозначать на русском языке. Указание в проектной либо рабочей документации наименования объекта капитального строительства должно выполняться на русском языке как государственном языке Российской Федерации.При этом сохраняется право наряду с государственным языком РФ использовать государственные языки республик, находящихся в составе России, и другие языки народов РФ, но при соблюдении определенных параметров идентичности таких текстов по содержанию, равнозначности их размещения и техническому оформлению (цвет, тип и размер шрифта).Целью законодательной инициативы является формирование в России национально ориентированной среды, обеспечение защиты русского языка и ограничение использования иностранных или заимствованных слов в публичном пространстве, заключается в документах.В проекте отмечается, что в случае принятия законопроекта, настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20220611/tolstoy-1794816105.html

https://ria.ru/20231013/sng-1902503735.html

https://ria.ru/20230306/krym-1856199580.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф