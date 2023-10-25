https://ria.ru/20231025/vystavka-1905257023.html

Самарская область готовит широкую программу на выставку "Россия" на ВДНХ

Самарская область готовит широкую программу на выставку "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 25.10.2023

Самарская область готовит широкую программу на выставку "Россия" на ВДНХ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке к участию в Международной выставке-форуме "Россия", регион готовит широкую программу, РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T21:15

2023-10-25T21:15

2023-10-25T21:15

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самарская область

москва

россия

дмитрий азаров

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке к участию в Международной выставке-форуме "Россия", регион готовит широкую программу, сообщает пресс-служба правительства области. Выставка пройдет с 4 ноября по 12 апреля в Москве на ВДНХ и позволит познакомить жителей и гостей страны с главными достижениями всех 89 субъектов РФ. Свои успехи в различных отраслях продемонстрирует Самарская область на собственном стенде в павильоне №75. "Значимое мероприятие дает нам уникальную возможность презентовать наш регион на федеральном, всероссийском уровне. Ее мы должны использовать по максимуму. Самарскую область часто называют сердцем России. И биение этого сердца во все времена определялось задачами государственного масштаба. Богатая история нашего края, достижения всех поколений жителей нашего региона, уверен, найдут достойное отражение в тех материалах, которые мы предполагаем разместить на выставке", - сказал Азаров, приветствуя участников совещания, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что выставка-форум "Россия" даст новый импульс развитию Самарской области. "Важно показать, что не останавливается ни экономическое, ни социальное развитие региона. Наоборот, за последние годы этому придан колоссальный импульс, в первую очередь, благодаря национальным проектам, которые обрели свою жизнь по решению президента страны Владимира Владимировича Путина", - цитирует пресс-служба Азарова. Глава региона добавил, что в новейшей истории Самарская область никогда не получала такой уровень поддержки федерального центра, лично главы государства в реализации масштабных, значимых для жителей проектов. "Мы ощущаем поддержку национального лидера и благодаря президентскому вниманию, работе управленческой команды, упорному труду, инициативе жителей региона Самарская область показала высокую адаптивность к существующим реалиям, способность находить новые точки роста, новые возможности развития", - подчеркнул губернатор. Концепция экспозиции Самарской области уже разработана, в основе дизайн-макета стенда – монумент "Ладья". По окончании выставки в Москве экспозиция будет перевезена в Самару для того, чтобы все жители региона могли познакомиться с ней и больше узнать о достижениях губернии. Особенностью самарского стенда станет зона амфитеатра со зрительскими местами. Здесь планируется проводить тематические мероприятия, включая кинопоказы, лекции, мастер-классы и встречи с известными людьми. Предусмотрена возможность проведения телемостов. Так, например, 7 ноября запланирована трансляция Парада Памяти с площади Куйбышева в Самаре. Также в рамках выставки запланирован День Самарской области с отдельной деловой, образовательной и культурной программой. Во время его проведения предусмотрен розыгрыш туристических путевок, проведение церемоний бракосочетания. Кроме того, будет объявлен старт розыгрыша автомобиля "Лада".

https://ria.ru/20231012/khab-1902313363.html

https://ria.ru/20231013/vetrostantsiya-1902518326.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, самарская область, москва, россия, дмитрий азаров