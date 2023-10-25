https://ria.ru/20231025/vystavka-1905117566.html

Поющий алтайский фотосепаратор "СиСорт" представят на выставке "Россия"

Поющий алтайский фотосепаратор "СиСорт" представят на выставке "Россия" - РИА Новости, 25.10.2023

Поющий алтайский фотосепаратор "СиСорт" представят на выставке "Россия"

Поющий алтайский фотосепаратор "СиСорт" представят на выставке-форуме "Россия" в Москве, на стенде аппарат будет не только петь, но и сортировать гречку,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:06

2023-10-25T12:06

2023-10-25T12:06

алтайский край

москва

вднх

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БАРНАУЛ, 25 окт - РИА Новости. Поющий алтайский фотосепаратор "СиСорт" представят на выставке-форуме "Россия" в Москве, на стенде аппарат будет не только петь, но и сортировать гречку, пшеницу, орехи и конфеты, сообщает пресс-служба предприятия. "Фотосепаратор "СиСорт" представят на выставке "Россия" на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в Москве. Оборудование разработали и производят в Барнауле, оно станет частью алтайской экспозиции. Уникальность аппарата в том, что он не только сортирует сыпучие продукты по цвету и форме, но еще и умеет петь", - говорится в сообщении. Уточняется, что алтайская компания "СиСорт" - российский лидер по продажам собственных фотосепараторов - представит свой новый аппарат "Смарт Сорт" (SmartSort), он очищает крупы, семена и другие сыпучие продукты от ненужных и опасных примесей. Фотосепаратор оснащен системой CSortCloud, позволяющей настраивать, ремонтировать и контролировать фотосепаратор удаленно. "Фотосепаратор оборудован пневматическими установками, которые тончайшими струями воздуха выдувают некачественные зерна из общего потока. Инженеры "СиСорт" "приручили" этот воздух, благодаря чему аппарат начал петь. Фотосепаратор исполняет различные композиции - от "Калинки-малинки" до Rammstein", - отмечает пресс-служба. Уточняется, что несколько лет назад алтайский аппарат покорил пользователей интернета, представив гимн России. "В течение полугода все желающие смогут посмотреть и послушать фотосепаратор на выставке "Россия". На стенде будут работать наши инженеры, которые покажут сортировку различных продуктов. Мы решили каждую неделю проводить "День поля", посвященный конкретному продукту. Начнем с алтайской гречки, пшена, подсолнечника, семян, в новогодние праздники будем сортировать орехи и конфеты", - рассказал исполнительный директор "СиСорт" Виталий Савинков. Отмечается, что участие "СиСорт" в выставке "Россия" сделает фотосепараторы более доступными для российских аграриев. Не все фермеры могут приехать в Барнаул или другие города, где есть представительства компании. Теперь они смогут посмотреть и испытать фотосепаратор в Москве, прямо на ВДНХ. Для этого нужно будет привезти на выставку образцы своих продуктов, сортировку которых проведут прямо на стенде. Там же можно будет задать все вопросы об оборудовании и договориться о поставках. "Мы готовим насыщенную программу на выставке, она будет интересна как массовой аудитории, так и потенциальным пользователям нашего оборудования. Кроме того, организуем визиты на стенд представителей профильных институтов и министерств", - отмечает Савинков. Уточняется, что в России всего два производителя фотосепараторов, также есть зарубежные производители подобного оборудования, однако, по данным "СиСорт", поющих фотосепараторов больше никто не выпускает. Инновационная компания "СиСорт" занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов входит в ассоциацию "Росспецмаш" и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Головной офис компании находится в Барнауле, подразделения предприятия работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Компания также выпускает металлические площадки под фотосепараторы, транспортное оборудование (нории, конвейеры). Оборудование "СиСорт" поставляется в 30 стран мира.

https://ria.ru/20230927/nagornov-1899014761.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поющий алтайский фотосепаратор "СиСорт" Наше видео к новости Поющий алтайский фотосепаратор "СиСорт" представят на выставке "Россия" в Москве 2023-10-25T12:06 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вднх