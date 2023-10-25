"Очень скоро". В США раскрыли, что случится с ВСУ на фронте
CNBC: ВСУ остановят наступление уже в конце ноября из-за погодных условий
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ВСУ прекратят наступление в конце ноября из-за ухудшения погодных условий, заявил военный аналитик Майкл Кларк в интервью CNBC.
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"Они будут продолжать сражаться, но в конце ноября погода станет довольно влажной и это остановит все, пока не наступят холода", — спрогнозировал эксперт.
Как отметил специалист, у российских военных есть существенное преимущество перед противником, так как они выстроили сложную глубокоэшелонированную линию обороны. Так, ВСУ столкнулись с многочисленными противотанковыми препятствиями, минными полями и многокилометровыми траншеями, уточнил Кларк.
"Минные поля, в частности, нарушили динамику и темпы наступления Украины", — отмечается в публикации.
ВСУ уже пятый месяц пытаются атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.