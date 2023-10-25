https://ria.ru/20231025/vsu-1905228674.html

"Очень скоро". В США раскрыли, что случится с ВСУ на фронте

"Очень скоро". В США раскрыли, что случится с ВСУ на фронте - РИА Новости, 25.10.2023

"Очень скоро". В США раскрыли, что случится с ВСУ на фронте

ВСУ прекратят наступление в конце ноября из-за ухудшения погодных условий, заявил военный аналитик Майкл Кларк в интервью CNBC. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:27

2023-10-25T18:27

2023-10-25T18:45

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ВСУ прекратят наступление в конце ноября из-за ухудшения погодных условий, заявил военный аналитик Майкл Кларк в интервью CNBC."Они будут продолжать сражаться, но в конце ноября погода станет довольно влажной и это остановит все, пока не наступят холода", — спрогнозировал эксперт.Как отметил специалист, у российских военных есть существенное преимущество перед противником, так как они выстроили сложную глубокоэшелонированную линию обороны. Так, ВСУ столкнулись с многочисленными противотанковыми препятствиями, минными полями и многокилометровыми траншеями, уточнил Кларк."Минные поля, в частности, нарушили динамику и темпы наступления Украины", — отмечается в публикации.ВСУ уже пятый месяц пытаются атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.

https://ria.ru/20231025/nato-1905182732.html

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политика, москва, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато