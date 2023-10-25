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"Очень скоро". В США раскрыли, что случится с ВСУ на фронте - РИА Новости, 25.10.2023
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18:27 25.10.2023 (обновлено: 18:45 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/vsu-1905228674.html
"Очень скоро". В США раскрыли, что случится с ВСУ на фронте
"Очень скоро". В США раскрыли, что случится с ВСУ на фронте - РИА Новости, 25.10.2023
"Очень скоро". В США раскрыли, что случится с ВСУ на фронте
ВСУ прекратят наступление в конце ноября из-за ухудшения погодных условий, заявил военный аналитик Майкл Кларк в интервью CNBC. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:27
2023-10-25T18:45
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ВСУ прекратят наступление в конце ноября из-за ухудшения погодных условий, заявил военный аналитик Майкл Кларк в интервью CNBC.&quot;Они будут продолжать сражаться, но в конце ноября погода станет довольно влажной и это остановит все, пока не наступят холода&quot;, — спрогнозировал эксперт.Как отметил специалист, у российских военных есть существенное преимущество перед противником, так как они выстроили сложную глубокоэшелонированную линию обороны. Так, ВСУ столкнулись с многочисленными противотанковыми препятствиями, минными полями и многокилометровыми траншеями, уточнил Кларк."Минные поля, в частности, нарушили динамику и темпы наступления Украины", — отмечается в публикации.ВСУ уже пятый месяц пытаются атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.
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политика, москва, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Политика, Москва, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Очень скоро". В США раскрыли, что случится с ВСУ на фронте

CNBC: ВСУ остановят наступление уже в конце ноября из-за погодных условий

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. ВСУ прекратят наступление в конце ноября из-за ухудшения погодных условий, заявил военный аналитик Майкл Кларк в интервью CNBC.
«

"Они будут продолжать сражаться, но в конце ноября погода станет довольно влажной и это остановит все, пока не наступят холода", — спрогнозировал эксперт.

Как отметил специалист, у российских военных есть существенное преимущество перед противником, так как они выстроили сложную глубокоэшелонированную линию обороны. Так, ВСУ столкнулись с многочисленными противотанковыми препятствиями, минными полями и многокилометровыми траншеями, уточнил Кларк.
"Минные поля, в частности, нарушили динамику и темпы наступления Украины", — отмечается в публикации.
ВСУ уже пятый месяц пытаются атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.
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