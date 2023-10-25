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Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских военных самолета
Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских военных самолета - РИА Новости, 25.10.2023
Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских военных самолета
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских военных самолета, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:28
2023-10-25T14:28
2023-10-25T14:41
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских военных самолета, сообщает Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета МиГ-29, а также штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Красноармейск Донецкой народной республики, Казачьи Лагери Херсонской области и Синельниково Днепропетровской области", - говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО уничтожила 51 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.Всего с начала спецоперации было уничтожено 515 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8271 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 12930 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6875 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14662 единицы специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских военных самолета
Минобороны: средства ПВО сбили Су-25, Л-39 и два МиГ-29 украинской армии