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Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских военных самолета - РИА Новости, 25.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 25.10.2023 (обновлено: 14:41 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/vsu-1905156124.html
Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских военных самолета
Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских военных самолета - РИА Новости, 25.10.2023
Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских военных самолета
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских военных самолета, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:28
2023-10-25T14:41
специальная военная операция на украине
россия
миг-29
су-25
безопасность
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских военных самолета, сообщает Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета МиГ-29, а также штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Красноармейск Донецкой народной республики, Казачьи Лагери Херсонской области и Синельниково Днепропетровской области", - говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО уничтожила 51 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.Всего с начала спецоперации было уничтожено 515 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8271 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 12930 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6875 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14662 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231025/shoygu-1905090998.html
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россия, миг-29, су-25, безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, МиГ-29, Су-25, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских военных самолета

Минобороны: средства ПВО сбили Су-25, Л-39 и два МиГ-29 украинской армии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских военных самолета, сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета МиГ-29, а также штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Красноармейск Донецкой народной республики, Казачьи Лагери Херсонской области и Синельниково Днепропетровской области", - говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО уничтожила 51 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 515 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8271 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 12930 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6875 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14662 единицы специальной военной автомобильной техники.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМиГ-29Су-25БезопасностьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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