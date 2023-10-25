https://ria.ru/20231025/vsu-1905156124.html

Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских военных самолета

Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских военных самолета - РИА Новости, 25.10.2023

Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских военных самолета

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских военных самолета, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:28

2023-10-25T14:28

2023-10-25T14:41

специальная военная операция на украине

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миг-29

су-25

безопасность

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских военных самолета, сообщает Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета МиГ-29, а также штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Красноармейск Донецкой народной республики, Казачьи Лагери Херсонской области и Синельниково Днепропетровской области", - говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО уничтожила 51 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.Всего с начала спецоперации было уничтожено 515 украинских военных самолетов, 253 вертолета, 8271 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 12930 танков и других боевых бронированных машин, 1169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6875 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14662 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Кирилл Волков

россия, миг-29, су-25, безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр