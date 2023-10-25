https://ria.ru/20231025/vstrecha-1905164157.html
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.10.2023
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с правительством. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:32
2023-10-25T18:32
2023-10-25T18:32
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с правительством.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Путин на встрече с Правительством РФ
Путин на встрече с Правительством РФ
2023-10-25T18:32
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
4.7
96
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политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с правительством.
2023-10-25T18:32
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PT65M14S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с правительством.