https://ria.ru/20231025/vstrecha-1905149587.html

Ереван выразил готовность к встрече лидеров Армении и Азербайджана

Ереван выразил готовность к встрече лидеров Армении и Азербайджана - РИА Новости, 25.10.2023

Ереван выразил готовность к встрече лидеров Армении и Азербайджана

Армянская сторона готова к встрече лидеров Армении и Азербайджана и надеется на согласование новых сроков переговоров, заявил в среду журналистам глава МИД... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:05

2023-10-25T14:05

2023-10-25T14:05

в мире

азербайджан

армения

ереван

никол пашинян

шарль мишель

евросоюз

европейский совет

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ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Армянская сторона готова к встрече лидеров Армении и Азербайджана и надеется на согласование новых сроков переговоров, заявил в среду журналистам глава МИД страны Арарат Мирзоян. В среду спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что запланированная на конец октября встреча председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева не состоится из-за нехватки времени. "Вы спрашиваете, кто не нашел время? Очевидно, что президент Азербайджана. Так как мы и сейчас готовы участвовать в этой встрече. Надеюсь, что проблема в конкретных сроках и в ближайшее время будет возможно договориться о новых сроках новой встречи. Армения готова участвовать в этой встрече", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. По его словам, Армения остается приверженной мирной повестке. Он добавил, что неформально общался два дня назад в Тегеране с азербайджанским коллегой. "Армения готова продолжать мирный процесс, в том числе с точки зрения заключения мирного договора", - сказал Мирзоян. Ранее глава Евросовета Мишель, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с армянским премьером Пашиняном. Президент Азербайджана в этой встрече не участвовал. По итогам переговоров Мишель сообщил, что пригласит Пашиняна и Алиева на трехстороннюю встречу в Брюссель в конце октября. Позднее Мишель сообщил, что лидеры Армении и Азербайджана согласились приехать в Брюссель в конце октября. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20231014/ugroza-1902695476.html

https://ria.ru/20231024/otnosheniya-1905028566.html

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в мире, азербайджан, армения, ереван, никол пашинян, шарль мишель, евросоюз, европейский совет, арарат мирзоян