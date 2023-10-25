Рейтинг@Mail.ru
Ереван выразил готовность к встрече лидеров Армении и Азербайджана - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/vstrecha-1905149587.html
Ереван выразил готовность к встрече лидеров Армении и Азербайджана
Ереван выразил готовность к встрече лидеров Армении и Азербайджана - РИА Новости, 25.10.2023
Ереван выразил готовность к встрече лидеров Армении и Азербайджана
Армянская сторона готова к встрече лидеров Армении и Азербайджана и надеется на согласование новых сроков переговоров, заявил в среду журналистам глава МИД... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:05
2023-10-25T14:05
в мире
азербайджан
армения
ереван
никол пашинян
шарль мишель
евросоюз
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/43/1552284302_0:234:1323:978_1920x0_80_0_0_2bd188d976760bac3d229c4dceba8a4e.jpg
ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Армянская сторона готова к встрече лидеров Армении и Азербайджана и надеется на согласование новых сроков переговоров, заявил в среду журналистам глава МИД страны Арарат Мирзоян. В среду спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что запланированная на конец октября встреча председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева не состоится из-за нехватки времени. "Вы спрашиваете, кто не нашел время? Очевидно, что президент Азербайджана. Так как мы и сейчас готовы участвовать в этой встрече. Надеюсь, что проблема в конкретных сроках и в ближайшее время будет возможно договориться о новых сроках новой встречи. Армения готова участвовать в этой встрече", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. По его словам, Армения остается приверженной мирной повестке. Он добавил, что неформально общался два дня назад в Тегеране с азербайджанским коллегой. "Армения готова продолжать мирный процесс, в том числе с точки зрения заключения мирного договора", - сказал Мирзоян. Ранее глава Евросовета Мишель, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с армянским премьером Пашиняном. Президент Азербайджана в этой встрече не участвовал. По итогам переговоров Мишель сообщил, что пригласит Пашиняна и Алиева на трехстороннюю встречу в Брюссель в конце октября. Позднее Мишель сообщил, что лидеры Армении и Азербайджана согласились приехать в Брюссель в конце октября. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20231014/ugroza-1902695476.html
https://ria.ru/20231024/otnosheniya-1905028566.html
азербайджан
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/43/1552284302_0:28:1323:1020_1920x0_80_0_0_8c02cead7c642d727878a020163cc4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, ереван, никол пашинян, шарль мишель, евросоюз, европейский совет, арарат мирзоян
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Шарль Мишель, Евросоюз, Европейский совет, Арарат Мирзоян
Ереван выразил готовность к встрече лидеров Армении и Азербайджана

Мирзоян: Армения готова к переговорам Пашиняна и Алиева

© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Армянская сторона готова к встрече лидеров Армении и Азербайджана и надеется на согласование новых сроков переговоров, заявил в среду журналистам глава МИД страны Арарат Мирзоян.
В среду спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что запланированная на конец октября встреча председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева не состоится из-за нехватки времени.
Сотрудники пограничной службы Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
В США заявили об угрозе "вторжения Азербайджана в Армению", пишут СМИ
14 октября, 01:28
"Вы спрашиваете, кто не нашел время? Очевидно, что президент Азербайджана. Так как мы и сейчас готовы участвовать в этой встрече. Надеюсь, что проблема в конкретных сроках и в ближайшее время будет возможно договориться о новых сроках новой встречи. Армения готова участвовать в этой встрече", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.
По его словам, Армения остается приверженной мирной повестке. Он добавил, что неформально общался два дня назад в Тегеране с азербайджанским коллегой. "Армения готова продолжать мирный процесс, в том числе с точки зрения заключения мирного договора", - сказал Мирзоян.
Ранее глава Евросовета Мишель, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с армянским премьером Пашиняном. Президент Азербайджана в этой встрече не участвовал. По итогам переговоров Мишель сообщил, что пригласит Пашиняна и Алиева на трехстороннюю встречу в Брюссель в конце октября. Позднее Мишель сообщил, что лидеры Армении и Азербайджана согласились приехать в Брюссель в конце октября.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили отношения Баку и Еревана
24 октября, 20:01
 
В миреАзербайджанАрменияЕреванНикол ПашинянШарль МишельЕвросоюзЕвропейский советАрарат Мирзоян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала