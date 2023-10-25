Ереван выразил готовность к встрече лидеров Армении и Азербайджана
Мирзоян: Армения готова к переговорам Пашиняна и Алиева
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Армянская сторона готова к встрече лидеров Армении и Азербайджана и надеется на согласование новых сроков переговоров, заявил в среду журналистам глава МИД страны Арарат Мирзоян.
В среду спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что запланированная на конец октября встреча председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева не состоится из-за нехватки времени.
"Вы спрашиваете, кто не нашел время? Очевидно, что президент Азербайджана. Так как мы и сейчас готовы участвовать в этой встрече. Надеюсь, что проблема в конкретных сроках и в ближайшее время будет возможно договориться о новых сроках новой встречи. Армения готова участвовать в этой встрече", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.
По его словам, Армения остается приверженной мирной повестке. Он добавил, что неформально общался два дня назад в Тегеране с азербайджанским коллегой. "Армения готова продолжать мирный процесс, в том числе с точки зрения заключения мирного договора", - сказал Мирзоян.
Ранее глава Евросовета Мишель, а также лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с армянским премьером Пашиняном. Президент Азербайджана в этой встрече не участвовал. По итогам переговоров Мишель сообщил, что пригласит Пашиняна и Алиева на трехстороннюю встречу в Брюссель в конце октября. Позднее Мишель сообщил, что лидеры Армении и Азербайджана согласились приехать в Брюссель в конце октября.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.