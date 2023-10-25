https://ria.ru/20231025/video-1905250359.html

На родителей ивановских подростков составили протокол после жестокого видео

На родителей ивановских подростков составили протокол после жестокого видео - РИА Новости, 25.10.2023

На родителей ивановских подростков составили протокол после жестокого видео

На родителей подростков в Ивановской области составили административные протоколы после появления в интернете видеозаписи, как дети издевались над лежащим на... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:24

2023-10-25T20:24

2023-10-25T20:24

происшествия

ивановская область

россия

шуя

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. На родителей подростков в Ивановской области составили административные протоколы после появления в интернете видеозаписи, как дети издевались над лежащим на земле мужчиной, полиция направит материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и в следственный отдел. Видео появилось в ивановских Telegram-каналах и СМИ. На кадрах видно, как молодые люди бьют лежащего на земле мужчину ногами по лицу и телу, поливают жидкостью из бутылки, а один из них, предположительно, справил на мужчину малую нужду. "В сети интернет распространяется видео, на котором запечатлено, как подростки издеваются над мужчиной, лежащим на земле. Сотрудниками полиции информация зарегистрирована в установленном законом порядке", - сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. Отмечается, что личности всех участников инцидента установлены. Полиция опрашивает их и родителей. Подросткам - от 13 до 15 лет, ранее они в поле зрения правоохранительных органов не попадали. "В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Протоколы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки подростков на учёт", - отмечает ивановская полиция. Уточняется, что материалы проверки готовятся к передаче в следственный отдел города Шуи СУ СК по Ивановской области.

https://ria.ru/20231012/mvd-1902225128.html

https://ria.ru/20230916/roditeli-1896729066.html

ивановская область

россия

шуя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ивановская область, россия, шуя, следственный комитет россии (ск рф)