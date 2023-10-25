https://ria.ru/20231025/video-1905250359.html
На родителей ивановских подростков составили протокол после жестокого видео
На родителей ивановских подростков составили протокол после жестокого видео - РИА Новости, 25.10.2023
На родителей ивановских подростков составили протокол после жестокого видео
На родителей подростков в Ивановской области составили административные протоколы после появления в интернете видеозаписи, как дети издевались над лежащим на... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T20:24
2023-10-25T20:24
2023-10-25T20:24
происшествия
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. На родителей подростков в Ивановской области составили административные протоколы после появления в интернете видеозаписи, как дети издевались над лежащим на земле мужчиной, полиция направит материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и в следственный отдел. Видео появилось в ивановских Telegram-каналах и СМИ. На кадрах видно, как молодые люди бьют лежащего на земле мужчину ногами по лицу и телу, поливают жидкостью из бутылки, а один из них, предположительно, справил на мужчину малую нужду. "В сети интернет распространяется видео, на котором запечатлено, как подростки издеваются над мужчиной, лежащим на земле. Сотрудниками полиции информация зарегистрирована в установленном законом порядке", - сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. Отмечается, что личности всех участников инцидента установлены. Полиция опрашивает их и родителей. Подросткам - от 13 до 15 лет, ранее они в поле зрения правоохранительных органов не попадали. "В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Протоколы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки подростков на учёт", - отмечает ивановская полиция. Уточняется, что материалы проверки готовятся к передаче в следственный отдел города Шуи СУ СК по Ивановской области.
https://ria.ru/20231012/mvd-1902225128.html
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происшествия, ивановская область, россия, шуя, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ивановская область, Россия, Шуя, Следственный комитет России (СК РФ)
На родителей ивановских подростков составили протокол после жестокого видео
На родителей ивановских подростков составили протоколы после видео с избиением
РЯЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. На родителей подростков в Ивановской области составили административные протоколы после появления в интернете видеозаписи, как дети издевались над лежащим на земле мужчиной, полиция направит материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и в следственный отдел.
Видео появилось в ивановских Telegram-каналах и СМИ. На кадрах видно, как молодые люди бьют лежащего на земле мужчину ногами по лицу и телу, поливают жидкостью из бутылки, а один из них, предположительно, справил на мужчину малую нужду.
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«
"В сети интернет распространяется видео, на котором запечатлено, как подростки издеваются над мужчиной, лежащим на земле. Сотрудниками полиции информация зарегистрирована в установленном законом порядке", - сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале.
Отмечается, что личности всех участников инцидента установлены. Полиция опрашивает их и родителей. Подросткам - от 13 до 15 лет, ранее они в поле зрения правоохранительных органов не попадали.
«
"В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Протоколы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки подростков на учёт", - отмечает ивановская полиция.
Уточняется, что материалы проверки готовятся к передаче в следственный отдел города Шуи
СУ СК
по Ивановской области.
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