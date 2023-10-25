Россия и КНР наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по ситуации в Израиле
РФ и КНР наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по ситуации в Израиле и Газе
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Представители России и Китая в СБ ООН наложили вето на резолюцию США по израильско-палестинскому конфликту, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметил постпред КНР при организации Чжан Цзюнь, американский проект не содержал призыва к прекращению огня.
"Проект серьезно несбалансирован и путает, что правильно, а что неправильно.... Проект не отражает призывы мира к прекращению огня и прекращению боев", — сказал он.
Чжан Цзюнь также заявил, что его страна голосовала против в том числе потому, что у резолюции Вашингтона было множество противоречивых элементов. По его словам, Китай, Россия, ОАЭ и Бразилия предложили поправки, однако США проигнорировали главные озабоченности сторон и "внесли косметические изменения".
Позднее стало известно, что Совбез ООН не принял и российскую резолюцию. Проект не набрал необходимых девяти голосов из 15. Четыре страны — Китай, Россия, Гана и ОАЭ — поддержали инициативу, две — США и Великобритания — выступили против, еще девять воздержались.
В минувшее воскресенье Вашингтон распространил в Совбезе ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины. В нем осуждаются действия ХАМАС, признается право Тель-Авива на самооборону, однако нет призыва к прекращению огня. Кроме того, там говорится о необходимости немедленного и безоговорочного освобождения заложников. Документ также призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не поддержит эту резолюцию. По его словам, в американском документе нет призыва к прекращению огня. При этом представители России подготовили альтернативный проект. В нем, в частности, содержатся призывы:
- к немедленному и устойчивому прекращению огня;
- к немедленной отмене предписания жителям Газы переместиться на юг сектора;
- к организации гуманитарных пауз и коридоров;
- к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников.
Кроме того, российский проект резолюции осуждает нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.