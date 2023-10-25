https://ria.ru/20231025/veto-1905267140.html

Россия и КНР наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по ситуации в Израиле

Россия и КНР наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по ситуации в Израиле - РИА Новости, 25.10.2023

Россия и КНР наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по ситуации в Израиле

Представители России и Китая в СБ ООН наложили вето на резолюцию США по израильско-палестинскому конфликту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T22:59

2023-10-25T22:59

2023-10-25T23:33

в мире

россия

сша

израиль

оон

василий небензя

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Представители России и Китая в СБ ООН наложили вето на резолюцию США по израильско-палестинскому конфликту, передает корреспондент РИА Новости.Инициативу поддержали десять членов Совета. При этом воздержались представители Мозамбика и Бразилии. Против, помимо Москвы и Пекина, проголосовали также ОАЭ.Как отметил постпред КНР при организации Чжан Цзюнь, американский проект не содержал призыва к прекращению огня."Проект серьезно несбалансирован и путает, что правильно, а что неправильно.... Проект не отражает призывы мира к прекращению огня и прекращению боев", — сказал он.Чжан Цзюнь также заявил, что его страна голосовала против в том числе потому, что у резолюции Вашингтона было множество противоречивых элементов. По его словам, Китай, Россия, ОАЭ и Бразилия предложили поправки, однако США проигнорировали главные озабоченности сторон и "внесли косметические изменения".Позднее стало известно, что Совбез ООН не принял и российскую резолюцию. Проект не набрал необходимых девяти голосов из 15. Четыре страны — Китай, Россия, Гана и ОАЭ — поддержали инициативу, две — США и Великобритания — выступили против, еще девять воздержались.В минувшее воскресенье Вашингтон распространил в Совбезе ООН проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины. В нем осуждаются действия ХАМАС, признается право Тель-Авива на самооборону, однако нет призыва к прекращению огня. Кроме того, там говорится о необходимости немедленного и безоговорочного освобождения заложников. Документ также призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения.Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не поддержит эту резолюцию. По его словам, в американском документе нет призыва к прекращению огня. При этом представители России подготовили альтернативный проект. В нем, в частности, содержатся призывы:Кроме того, российский проект резолюции осуждает нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905267263.html

https://ria.ru/20231025/izrail-1905188296.html

https://ria.ru/20231025/konflikt-1905252754.html

https://ria.ru/20231025/pomosch-1905059492.html

россия

сша

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, израиль, оон, василий небензя, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив