https://ria.ru/20231025/uragan-1905228013.html

На мексиканский штат Герреро обрушился ураган

На мексиканский штат Герреро обрушился ураган - РИА Новости, 25.10.2023

На мексиканский штат Герреро обрушился ураган

Ураган "Отис" максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на побережье мексиканского штата Герреро в ночь на среду, сообщений о... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:20

2023-10-25T18:20

2023-10-25T18:20

в мире

мексика

андрес мануэль лопес обрадор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905226716_0:0:2552:1436_1920x0_80_0_0_5ddab07488b3c0d4a7513e018918b5cd.png

МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Ураган "Отис" максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на побережье мексиканского штата Герреро в ночь на среду, сообщений о человеческих жертвах нет, однако связь с регионом нарушена, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. "На настоящий момент информации о человеческих жертвах нет, но нет связи, и мы не знаем. Есть материальный ущерб, разрушенные дороги, оползни на трассе в Акапулько", - сказал политик в ходе пресс-конференции, которую транслирует в социальных сетях его администрация. По словам мексиканского лидера, ураган "очень сильно ударил" по многим прибрежным муниципалитетам и продолжает продвигаться по территории Герреро. "Отис", который перед выходом на сушу достиг максимальной категории мощности по шкале Саффира-Симпсона с устойчивой скоростью ветра, превышающей 70 метров в секунду, сейчас ослаб до второй категории (43-49 м/с), сообщила Национальная метеорологическая служба.

https://ria.ru/20230917/uragan-1896770530.html

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мексика, андрес мануэль лопес обрадор