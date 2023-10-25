https://ria.ru/20231025/uragan-1905228013.html
На мексиканский штат Герреро обрушился ураган
На мексиканский штат Герреро обрушился ураган - РИА Новости, 25.10.2023
На мексиканский штат Герреро обрушился ураган
Ураган "Отис" максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на побережье мексиканского штата Герреро в ночь на среду, сообщений о... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:20
2023-10-25T18:20
2023-10-25T18:20
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МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Ураган "Отис" максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на побережье мексиканского штата Герреро в ночь на среду, сообщений о человеческих жертвах нет, однако связь с регионом нарушена, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. "На настоящий момент информации о человеческих жертвах нет, но нет связи, и мы не знаем. Есть материальный ущерб, разрушенные дороги, оползни на трассе в Акапулько", - сказал политик в ходе пресс-конференции, которую транслирует в социальных сетях его администрация. По словам мексиканского лидера, ураган "очень сильно ударил" по многим прибрежным муниципалитетам и продолжает продвигаться по территории Герреро. "Отис", который перед выходом на сушу достиг максимальной категории мощности по шкале Саффира-Симпсона с устойчивой скоростью ветра, превышающей 70 метров в секунду, сейчас ослаб до второй категории (43-49 м/с), сообщила Национальная метеорологическая служба.
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в мире, мексика, андрес мануэль лопес обрадор
В мире, Мексика, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
На мексиканский штат Герреро обрушился ураган
Ураган "Отис" обрушился на побережье мексиканского штата Герреро
МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Ураган "Отис" максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на побережье мексиканского штата Герреро в ночь на среду, сообщений о человеческих жертвах нет, однако связь с регионом нарушена, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
"На настоящий момент информации о человеческих жертвах нет, но нет связи, и мы не знаем. Есть материальный ущерб, разрушенные дороги, оползни на трассе в Акапулько", - сказал политик в ходе пресс-конференции, которую транслирует в социальных сетях его администрация.
По словам мексиканского лидера, ураган "очень сильно ударил" по многим прибрежным муниципалитетам и продолжает продвигаться по территории Герреро.
"Отис", который перед выходом на сушу достиг максимальной категории мощности по шкале Саффира-Симпсона с устойчивой скоростью ветра, превышающей 70 метров в секунду, сейчас ослаб до второй категории (43-49 м/с), сообщила Национальная метеорологическая служба.
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