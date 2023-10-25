https://ria.ru/20231025/ukraina-1905204044.html
ЕС до конца года согласует финансирование Украины, сообщил источник
ЕС до конца года согласует финансирование Украины, сообщил источник - РИА Новости, 25.10.2023
ЕС до конца года согласует финансирование Украины, сообщил источник
Страны ЕС нацелены до конца года согласовать финансирование для Украины в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:17
2023-10-25T17:17
2023-10-25T17:41
украина
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Страны ЕС нацелены до конца года согласовать финансирование для Украины в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Ранее с таким предложением выступила Еврокомиссия."Мы пытаемся до конца года договориться о выделении 50 миллиардов", - сообщил он.Отвечая на вопрос журналистов о том, сказывается ли "усталость" стран ЕС от украинской проблемы на помощи Киеву, он заявил, что не ощущает усталости стран."Я не чувствую усталости, речь идет об усилиях, рассчитанных на длительный период… Усилия продолжаются на разных направлениях, в том числе по вопросу российских активов, мы обсуждаем бюджет, значительная часть которого пойдет на Украину… Много места занимает конфликт на Ближнем Востоке, который занимает внимание европейских лидеров", - пояснил он.
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905075171.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, в мире
Украина, Евросоюз, В мире
ЕС до конца года согласует финансирование Украины, сообщил источник
ЕС хочет до конца года согласовать финансирование Украины на 50 миллиардов евро