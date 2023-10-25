https://ria.ru/20231025/ukraina-1905204044.html

ЕС до конца года согласует финансирование Украины, сообщил источник

ЕС до конца года согласует финансирование Украины, сообщил источник - РИА Новости, 25.10.2023

ЕС до конца года согласует финансирование Украины, сообщил источник

Страны ЕС нацелены до конца года согласовать финансирование для Украины в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:17

2023-10-25T17:17

2023-10-25T17:41

украина

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Страны ЕС нацелены до конца года согласовать финансирование для Украины в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Ранее с таким предложением выступила Еврокомиссия."Мы пытаемся до конца года договориться о выделении 50 миллиардов", - сообщил он.Отвечая на вопрос журналистов о том, сказывается ли "усталость" стран ЕС от украинской проблемы на помощи Киеву, он заявил, что не ощущает усталости стран."Я не чувствую усталости, речь идет об усилиях, рассчитанных на длительный период… Усилия продолжаются на разных направлениях, в том числе по вопросу российских активов, мы обсуждаем бюджет, значительная часть которого пойдет на Украину… Много места занимает конфликт на Ближнем Востоке, который занимает внимание европейских лидеров", - пояснил он.

https://ria.ru/20231025/pomosch-1905075171.html

украина

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, евросоюз, в мире