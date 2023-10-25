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Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа - РИА Новости, 25.10.2023
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10:03 25.10.2023 (обновлено: 10:04 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/ukraina-1905086683.html
Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа
Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа - РИА Новости, 25.10.2023
Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире единого новостного телемарафона, что Киев готов предоставить половину объема украинских хранилищ газа под... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:03
2023-10-25T10:04
экономика
киев
украина
денис шмыгаль
евросоюз
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире единого новостного телемарафона, что Киев готов предоставить половину объема украинских хранилищ газа под нужды европейских партнеров. "Украина владеет одними из, если не самыми большими хранилищами газа на Европейском континенте: 33 миллиарда кубических метров газа мы можем сберегать с нулевыми потерями... Даже сегодня, несмотря на войну, три миллиарда метров кубических газа иностранных партнеров хранится в украинских хранилищах. Мы готовы увеличивать эту сумму до 13-15 миллиардов", - заявил Шмыгаль.
https://ria.ru/20231011/ukraina-1902054248.html
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экономика, киев, украина, денис шмыгаль, евросоюз
Экономика, Киев, Украина, Денис Шмыгаль, Евросоюз
Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа

Шмыгаль: Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина
Украинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире единого новостного телемарафона, что Киев готов предоставить половину объема украинских хранилищ газа под нужды европейских партнеров.
"Украина владеет одними из, если не самыми большими хранилищами газа на Европейском континенте: 33 миллиарда кубических метров газа мы можем сберегать с нулевыми потерями... Даже сегодня, несмотря на войну, три миллиарда метров кубических газа иностранных партнеров хранится в украинских хранилищах. Мы готовы увеличивать эту сумму до 13-15 миллиардов", - заявил Шмыгаль.
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ЭкономикаКиевУкраинаДенис ШмыгальЕвросоюз
 
 
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