https://ria.ru/20231025/ukraina-1905086683.html
Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа
Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа - РИА Новости, 25.10.2023
Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире единого новостного телемарафона, что Киев готов предоставить половину объема украинских хранилищ газа под... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:03
2023-10-25T10:03
2023-10-25T10:04
экономика
киев
украина
денис шмыгаль
евросоюз
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире единого новостного телемарафона, что Киев готов предоставить половину объема украинских хранилищ газа под нужды европейских партнеров. "Украина владеет одними из, если не самыми большими хранилищами газа на Европейском континенте: 33 миллиарда кубических метров газа мы можем сберегать с нулевыми потерями... Даже сегодня, несмотря на войну, три миллиарда метров кубических газа иностранных партнеров хранится в украинских хранилищах. Мы готовы увеличивать эту сумму до 13-15 миллиардов", - заявил Шмыгаль.
https://ria.ru/20231011/ukraina-1902054248.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, киев, украина, денис шмыгаль, евросоюз
Экономика, Киев, Украина, Денис Шмыгаль, Евросоюз
Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа
Шмыгаль: Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа