https://ria.ru/20231025/ukraina-1905086683.html

Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа

Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа - РИА Новости, 25.10.2023

Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире единого новостного телемарафона, что Киев готов предоставить половину объема украинских хранилищ газа под... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:03

2023-10-25T10:03

2023-10-25T10:04

экономика

киев

украина

денис шмыгаль

евросоюз

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире единого новостного телемарафона, что Киев готов предоставить половину объема украинских хранилищ газа под нужды европейских партнеров. "Украина владеет одними из, если не самыми большими хранилищами газа на Европейском континенте: 33 миллиарда кубических метров газа мы можем сберегать с нулевыми потерями... Даже сегодня, несмотря на войну, три миллиарда метров кубических газа иностранных партнеров хранится в украинских хранилищах. Мы готовы увеличивать эту сумму до 13-15 миллиардов", - заявил Шмыгаль.

https://ria.ru/20231011/ukraina-1902054248.html

киев

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Дарья Буймова

экономика, киев, украина, денис шмыгаль, евросоюз