https://ria.ru/20231025/ukraina-1905061059.html

"Вобьет клин": Байден нанес непоправимый удар по Украине

"Вобьет клин": Байден нанес непоправимый удар по Украине - РИА Новости, 25.10.2023

"Вобьет клин": Байден нанес непоправимый удар по Украине

Глобальный Юг видит двойные стандарты в действиях Запада по ситуации в секторе Газа и на Украине, что вредит попыткам западной коалиции во главе с США настроить РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T02:54

2023-10-25T02:54

2023-10-25T02:57

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Глобальный Юг видит двойные стандарты в действиях Запада по ситуации в секторе Газа и на Украине, что вредит попыткам западной коалиции во главе с США настроить его против России, говорится в статье New York Times.Как отмечается в материале, последние 20 месяцев администрация президента США Джо Байдена активно критиковала Россию за спецоперацию на Украине, однако, теперь, когда Израиль проводит бомбардировки сектора Газа, "непоколебимая поддержка" Тель-Авива Вашингтоном рискует создать "новые препятствия" в его усилиях по "завоеванию" мирового общественного мнения."Война на Ближнем Востоке вобьет усиливающийся клин между Западом и такими странами, как Бразилия или Индонезия, ключевыми колеблющимися государствами Глобального Юга. Это еще больше усложнит международное сотрудничество по Украине, как и соблюдение санкций в отношении России", — заявил газете председатель аналитической Eurasia Group Клиффорд Купчан.Так, президент Индонезии Джоко Видодо выступил с осуждением "продолжающейся несправедливости по отношению к палестинскому народу", а постпред Бразилии в ООН выразил разочарование тем, что США наложили вето на ее резолюцию в Совбезе. Арабские лидеры, в том числе президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд, в своих выступлениях на мирном саммите в Каире раскритиковали двойные стандарты Запада.Эскалация палестино-израильского конфликта только усилила недовольство в Африке, Азии и Латинской Америке тем, что Запад рассматривает Украину как особый случай, потому что она находится в Европе, указывает NYT.По словам аналитика Ханны Нотте из Центра стратегических и международных исследований, в странах Глобального Юга существует мнение, что Запад больше заботится об украинских беженцах, чем о страдающих жителях Йемена, Газы, Судана или Сирии."Это помогает проиллюстрировать, почему Западу не удалось убедить такие страны, как Индия и Турция, поддержать санкции против России. Учитывая ситуацию в секторе Газа, эти усилия вряд ли увенчаются успехом в ближайшее время", - резюмирует газета.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231023/oon-1904784471.html

https://ria.ru/20231020/izrail-1903903706.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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