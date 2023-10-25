https://ria.ru/20231025/ugrozy-1905124396.html

СК проверит данные об угрозах в адрес главы села в Волгоградской области

СК проверит данные об угрозах в адрес главы села в Волгоградской области - РИА Новости, 25.10.2023

СК проверит данные об угрозах в адрес главы села в Волгоградской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о поступающих угрозах в адрес главы сельского поселения в Волгоградской области Светланы... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:33

2023-10-25T12:33

2023-10-25T12:33

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 25 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о поступающих угрозах в адрес главы сельского поселения в Волгоградской области Светланы Сурковой после ее конфликта с врачом. По информации СК РФ, в соцсетях появилась информация, что врач Иловлинской ЦРБ оскорбил пациентку на приеме, а позже женщине стали угрожать по телефону. "Председатель СК России поручил руководителю СУСК России по Волгоградской области Семенову В.И. провести проверку по сведениям, изложенным в публикации, и представить доклад о ее промежуточных результатах", - сообщила пресс-служба СК РФ. Глава администрации Трехостровского сельского поселения Иловлинского района Светлана Суркова рассказала РИА Новости, что именно ей нагрубил врач. По ее словам, накануне она обратилась к хирургу районной больницы с травмой ноги, долго ждала очереди, а потом врач отправил ее за карточкой. Пациентка возмутилась, что с больной ногой ей придется снова спускаться и подниматься по лестнице, за карточкой в итоге сходил муж. Суркова добавила, что затем даже с карточкой хирург не стал ее осматривать, говорил на повышенных тонах, не стал открывать больничный лист. Женщина пошла к другому врачу, который осмотрел ногу и сказал, что больничный нужен, но его может выписать только тот самый хирург. "Когда мы с мужем опять вошли в кабинет, тут и началось. Он с матом стал выгонять из кабинета, больничный дал всего на один день. На видео я сняла только часть нашего разговора", - добавила собеседница агентства. По словам Сурковой, после публикации видео в соцсетях ей стали по телефону поступать угрозы с требованием удалить запись. Женщина отметила, что уже обратилась в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20231018/prigovor-1903696122.html

https://ria.ru/20230929/ugrozy-1899486940.html

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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, волгоград, происшествия