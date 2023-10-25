https://ria.ru/20231025/ubitye-1905061623.html

Сальдо заявил о неудачных попытках высадки десанта ВСУ на Днепре

Сальдо заявил о неудачных попытках высадки десанта ВСУ на Днепре - РИА Новости, 25.10.2023

Сальдо заявил о неудачных попытках высадки десанта ВСУ на Днепре

ВСУ пытаются высаживать диверсионно-разведывательные группы на участке вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки в Херсонской области, лишь за последние три дня... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T03:03

2023-10-25T03:03

2023-10-25T07:44

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. ВСУ пытаются высаживать диверсионно-разведывательные группы на участке вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки в Херсонской области, лишь за последние три дня российские военные уничтожили девять лодок со всеми находившимися на борту, убитых на этом участке украинские военные даже не пытаются вывозить, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо."Наиболее активный на линии боевого соприкосновения в Херсонской области сейчас участок вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки. Здесь враг пытается высаживать ДРГ, эвакуировать раненых. Убитых даже не пробуют вывозить. Тропинки вдоль железнодорожного моста до Днепра усеяны телами украинских боевиков", - сказал он.По словам Сальдо, операторы дронов группировки "Днепр" поражают украинские эвакуационные и высадочные группы на суше и на плаву. "Также наносилось жестокое огневое поражение артиллерией и авиацией по объектам врага на правом берегу Днепра, откуда он выползает для нападения на левобережье", - добавил Сальдо.Попытки украинских войск форсировать Днепр обречены, никаких возможностей для развития тактического успеха у противника нет, выразил убеждение губернатор. "Все тропинки находятся под нашим огневым контролем, дороги наши бойцы контролируют непосредственно", - отметил он.Как сообщали накануне в Минобороны России, украинские солдаты отказываются высаживаться на левом берегу Днепра из-за серьезных потерь. Только за прошедшие сутки на этом направлении уничтожили до 55 солдат ВСУ, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.

https://ria.ru/20231020/naemniki-1903986658.html

днепр (город)

херсонская область

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днепр (город), херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире