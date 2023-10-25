https://ria.ru/20231025/tseny-1905245190.html

В России замедлился рост цен на свинину и мясо кур

В России замедлился рост цен на свинину и мясо кур - РИА Новости, 25.10.2023

В России замедлился рост цен на свинину и мясо кур

Рост цен на свинину и мясо кур в РФ за неделю с 17 по 23 октября замедлился, цены на плодоовощную продукцию в среднем растут вторую неделю подряд, больше всего... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:44

2023-10-25T19:44

2023-10-25T19:44

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Рост цен на свинину и мясо кур в РФ за неделю с 17 по 23 октября замедлился, цены на плодоовощную продукцию в среднем растут вторую неделю подряд, больше всего - помидоры и огурцы, следует из данных Росстата. Цены на свинину выросли на 0,48% (неделей ранее - на 0,93%), на мясо кур - на 0,74% (неделей ранее - на 0,9%); с начала года по 23 октября рост цен составил 11,96% и 28,47% соответственно. Цены на плодоовощную продукцию в среднем прибавили 1,2%, неделей ранее - 0,4%; в частности, наиболее заметно подорожали помидоры и огурцы - на 7,28% и на 3,72% (неделей ранее - на 5,47% и на 0,02%). "Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,2%, в том числе на помидоры – 7,3%, огурцы – 3,7%, бананы – 1,0%, свеклу столовую – 0,3%. В то же время цены на картофель снизились на 3,4%, морковь и капусту белокочанную – на 1,6%, лук репчатый и яблоки – на 0,7%", - сообщил Росстат. Мороженая неразделанная рыба в цене не изменилась, неделей ранее - прибавила 0,36%, а с начала года - 6,32%. Куриные яйца подорожали на 2,45% против 2,97% неделей ранее; по сравнению с началом года цены стали выше на 15,87%. Подсолнечное масло выросло в цене на 0,09% (на неделе до этого - на 0,22%), с начала года по 23 октября оно подешевело на 1,82%. Цена на сахар снизилась на 0,15% на отчетной неделе и на 0,1% - на предыдущей; с начала года сахар в РФ подорожал на 17,77%. Цена на гречку выросла на 0,52% (до этого - на 0,05%); с начала года гречневая крупа в РФ подешевела на 17,92%. Рис стал дороже на 0,89%, пшенная крупа - дешевле на 0,04% (неделей ранее цены на эти крупы выросли на 0,57% и на 0,39% соответственно). С начала года по 23 октября рис в РФ подорожал на 7,38%, пшенная крупа - на 0,09%. Макаронные изделия из муки высшего сорта на отчетной неделе прибавили 0,49%, на предыдущей - 0,12%, а с начала года - стали дешевле на 4,05%.

https://ria.ru/20231024/yaytsa-1904904345.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)