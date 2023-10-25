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Израиль заявил об авиаударах по военной инфраструктуре Сирии - РИА Новости, 25.10.2023
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02:33 25.10.2023 (обновлено: 05:32 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/tsakhal-1905060609.html
Израиль заявил об авиаударах по военной инфраструктуре Сирии
Израиль заявил об авиаударах по военной инфраструктуре Сирии - РИА Новости, 25.10.2023
Израиль заявил об авиаударах по военной инфраструктуре Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что во вторник нанесла удары по военной инфраструктуре сирийской армии. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T02:33
2023-10-25T05:32
в мире
израиль
сирия
владимир путин
россия
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что во вторник нанесла удары по военной инфраструктуре сирийской армии."Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре и минометным установкам сирийской армии, в ответ на вчерашние обстрелы Израиля (вторник)", - говорится в заявлении ведомства.Во вторник армия Израиля сообщала об обстреле со стороны Сирии и ведении ответного огня артиллерией.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. В ходе эскалации конфликта, по данным посольства России, погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разной информации, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231025/baza-1905056993.html
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в мире, израиль, сирия, владимир путин, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сирия, Владимир Путин, Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил об авиаударах по военной инфраструктуре Сирии

ЦАХАЛ заявил о нанесении удара по инфраструктуре сирийских вооруженных сил

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что во вторник нанесла удары по военной инфраструктуре сирийской армии.
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"Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре и минометным установкам сирийской армии, в ответ на вчерашние обстрелы Израиля (вторник)", - говорится в заявлении ведомства.
Во вторник армия Израиля сообщала об обстреле со стороны Сирии и ведении ответного огня артиллерией.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. В ходе эскалации конфликта, по данным посольства России, погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разной информации, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на военную базу США в Сирии
25 октября, 01:01
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские танки на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
МИД Израиля рассказал, почему ЦАХАЛ откладывает наземную операцию в Газе
24 октября, 21:27
 
В миреИзраильСирияВладимир ПутинРоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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