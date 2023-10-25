https://ria.ru/20231025/trevoga-1905059996.html

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.10.2023

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T02:03

2023-10-25T02:03

2023-10-25T02:03

специальная военная операция на украине

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украина

хмельницкий (город)

николаевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигналы в указанных областях были зафиксированы с период с 00.31 мск по 01.56 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20231024/vzryvy-1904920256.html

украина

хмельницкий (город)

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в мире, украина, хмельницкий (город), николаевская область, вооруженные силы рф