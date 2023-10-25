https://ria.ru/20231025/travma-1905191071.html
Пострадавший от грабителя в Щелково мальчик получил психологическую травму
Пострадавший от грабителя в Щелково мальчик получил психологическую травму - РИА Новости, 25.10.2023
Пострадавший от грабителя в Щелково мальчик получил психологическую травму
Мальчик, на которого напал грабитель в подмосковном Щелкове, получил психологическую травму, рассказала РИА Новости мама ребенка Татьяна. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:27
2023-10-25T16:27
2023-10-25T16:27
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мальчик, на которого напал грабитель в подмосковном Щелкове, получил психологическую травму, рассказала РИА Новости мама ребенка Татьяна. "Не очень хорошо себя мальчик чувствует, психологическая травма у него", - сказала женщина, отвечая на вопрос РИА Новости о состоянии ребенка. Инцидент произошел в минувший понедельник: пенсионер в Щелково поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, нападавший судим за кражу и наркотики. Пожилой мужчина чинил автомобиль неподалеку, быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти и передал полицейским. В подмосковном главке МВД РФ решили наградить находчивого пенсионера.
https://ria.ru/20231025/nagrada-1905167051.html
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происшествия, щелково, россия
Происшествия, Щелково, Россия
Пострадавший от грабителя в Щелково мальчик получил психологическую травму
Мальчик, на которого напал грабитель в Щелково, получил психологическую травму