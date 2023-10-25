https://ria.ru/20231025/travma-1905191071.html

Пострадавший от грабителя в Щелково мальчик получил психологическую травму

Пострадавший от грабителя в Щелково мальчик получил психологическую травму - РИА Новости, 25.10.2023

Пострадавший от грабителя в Щелково мальчик получил психологическую травму

Мальчик, на которого напал грабитель в подмосковном Щелкове, получил психологическую травму, рассказала РИА Новости мама ребенка Татьяна. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:27

2023-10-25T16:27

2023-10-25T16:27

происшествия

щелково

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905153826_0:3:1548:874_1920x0_80_0_0_849af507d3059eeb6e7f0e962c8be817.png

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мальчик, на которого напал грабитель в подмосковном Щелкове, получил психологическую травму, рассказала РИА Новости мама ребенка Татьяна. "Не очень хорошо себя мальчик чувствует, психологическая травма у него", - сказала женщина, отвечая на вопрос РИА Новости о состоянии ребенка. Инцидент произошел в минувший понедельник: пенсионер в Щелково поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, нападавший судим за кражу и наркотики. Пожилой мужчина чинил автомобиль неподалеку, быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти и передал полицейским. В подмосковном главке МВД РФ решили наградить находчивого пенсионера.

https://ria.ru/20231025/nagrada-1905167051.html

https://ria.ru/20230605/krazha-1876294919.html

щелково

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, щелково, россия