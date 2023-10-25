"Нужно признать": в США сделали неожиданное заявление о России
Рамасвами: США необходимо признать вхождение новых территорий в состав России
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРоссийские флаги на одной из улиц Донецка. Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Российские флаги на одной из улиц Донецка. Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Правительство США должно признать вхождение новых территорий в состав России для скорейшего урегулирования конфликта на Украине, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.
"Я считаю, что верным решением было бы обеспечение разумного пути достижения мира, сделки, которая бы помогла быстро завершить этот конфликт. <…> Нужно заморозить текущие линии контроля примерно там, где они проходят сейчас, передать те русскоговорящие территории России", – отметил он.
Рамасвами подчеркнул, что еще одним шагом к урегулированию конфликта стало бы твердое обещание НАТО не принимать Украину в альянс. Однако, добавил политик, подобная сделка не должна быть "бесплатной", взамен он потребовал разъединить российско-китайский союз, поскольку он, как утверждает Рамасвами, стал самой большой угрозой для Вашингтона.
Донецкая и Луганская Народные республики, Херсонская и Запорожская области год назад вошли в состав России. Референдум о вхождении новых регионов прошел с 23 по 27 сентября. В ДНР положительно проголосовали 99,23 процента участников, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской — 93,11.