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"Нужно признать": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 25.10.2023
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09:56 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/territorii-1905085113.html
"Нужно признать": в США сделали неожиданное заявление о России
"Нужно признать": в США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 25.10.2023
"Нужно признать": в США сделали неожиданное заявление о России
Правительство США должно признать вхождение новых территорий в состав России для скорейшего урегулирования конфликта на Украине, заявил кандидат в президенты... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:56
2023-10-25T09:56
в мире
сша
россия
украина
вивек рамасвами
нато
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Правительство США должно признать вхождение новых территорий в состав России для скорейшего урегулирования конфликта на Украине, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне."Я считаю, что верным решением было бы обеспечение разумного пути достижения мира, сделки, которая бы помогла быстро завершить этот конфликт. &lt;…&gt; Нужно заморозить текущие линии контроля примерно там, где они проходят сейчас, передать те русскоговорящие территории России", – отметил он.Рамасвами подчеркнул, что еще одним шагом к урегулированию конфликта стало бы твердое обещание НАТО не принимать Украину в альянс. Однако, добавил политик, подобная сделка не должна быть "бесплатной", взамен он потребовал разъединить российско-китайский союз, поскольку он, как утверждает Рамасвами, стал самой большой угрозой для Вашингтона.Донецкая и Луганская Народные республики, Херсонская и Запорожская области год назад вошли в состав России. Референдум о вхождении новых регионов прошел с 23 по 27 сентября. В ДНР положительно проголосовали 99,23 процента участников, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской — 93,11.
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905075171.html
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в мире, сша, россия, украина, вивек рамасвами, нато
В мире, США, Россия, Украина, Вивек Рамасвами, НАТО
"Нужно признать": в США сделали неожиданное заявление о России

Рамасвами: США необходимо признать вхождение новых территорий в состав России

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРоссийские флаги на одной из улиц Донецка. Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Российские флаги на одной из улиц Донецка. Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские флаги на одной из улиц Донецка. Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Правительство США должно признать вхождение новых территорий в состав России для скорейшего урегулирования конфликта на Украине, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.
"Я считаю, что верным решением было бы обеспечение разумного пути достижения мира, сделки, которая бы помогла быстро завершить этот конфликт. <…> Нужно заморозить текущие линии контроля примерно там, где они проходят сейчас, передать те русскоговорящие территории России", – отметил он.
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Рамасвами подчеркнул, что еще одним шагом к урегулированию конфликта стало бы твердое обещание НАТО не принимать Украину в альянс. Однако, добавил политик, подобная сделка не должна быть "бесплатной", взамен он потребовал разъединить российско-китайский союз, поскольку он, как утверждает Рамасвами, стал самой большой угрозой для Вашингтона.
Донецкая и Луганская Народные республики, Херсонская и Запорожская области год назад вошли в состав России. Референдум о вхождении новых регионов прошел с 23 по 27 сентября. В ДНР положительно проголосовали 99,23 процента участников, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской — 93,11.
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