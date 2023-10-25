https://ria.ru/20231025/teplo-1905113837.html

Губернатор Приамурья поручил стабильно обеспечить дома жителей теплом

Губернатор Приамурья поручил стабильно обеспечить дома жителей теплом - РИА Новости, 25.10.2023

Губернатор Приамурья поручил стабильно обеспечить дома жителей теплом

Отопительный период в Приамурье проходит без сбоев, особое внимание губернатор Василий Орлов поручил уделить территориям, где еще есть сложности, сообщает... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:49

2023-10-25T11:49

2023-10-25T11:50

амурская область

отопительный сезон 2023-2024 в россии

василий орлов (губернатор)

шимановск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт – РИА Новости. Отопительный период в Приамурье проходит без сбоев, особое внимание губернатор Василий Орлов поручил уделить территориям, где еще есть сложности, сообщает правительство региона. В областном правительстве обсудили прохождение отопительного периода. На подготовку к нему из регионального бюджета выделили более 500 миллионов рублей. Средства распределяли по заявкам муниципалитетов. "Большая часть области в отопительный период зашла спокойно. На те территории, где сохраняются сложности, министерству ЖКХ необходимо обратить особое внимание и помочь местным властям максимально быстро решить вопросы. Дома жителей области должны быть стабильно обеспечены коммунальными услугами", - рассказал Орлов. На заседании отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого отопительного периода, количество инцидентов на сетях тепло и водоснабжения уменьшилось. Увеличение аварий зафиксировано в сфере электроснабжения, которые произошли в начале октября из-за неблагоприятных погодных явлений. Как отметил губернатор, в области при подготовке к зиме провели масштабные работы. На котельных заменили 20 котлов, 8 - отремонтировали, привели в порядок 7 дымовых труб. Кроме того, отремонтировали 3,52 километров сетей тепло-водоснабжения и водоотведения, провели ремонт водонапорных башен в Прогрессе и Серышево. Практически все котельные области обеспечены топливом. На складах предприятий ЖКХ находится 538 тысяч тонн угля, 4,7 тысяч тонн мазута и 4 тысячи тонн дров. Отставание от нормативных запасов по углю есть у организаций Белогорского округа (78%), города Шимановск (79%) и Благовещенского округа (92%).

https://ria.ru/20231020/park-1903996622.html

https://ria.ru/20231011/priamure-1901922155.html

шимановск

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отопительный сезон 2023-2024 в россии, василий орлов (губернатор), шимановск