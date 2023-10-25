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"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону
"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону - РИА Новости, 25.10.2023
"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону
Довольно часто после общения в мессенджерах следует предложение созвониться. Но что делать, если долгие переговоры по телефону скорее утомляют, а не разжигают интерес? Еще один спорный момент – голосовые сообщения. Считается ли обмен голосовыми "переходом на новый уровень" и почему неловкие паузы во время телефонного разговора – это нормально.
2023-10-25T14:00
2023-10-25T14:00
2023-10-25T14:00
нас двое
телефон
мессенджеры
знакомства
вконтакте
любовь
отношения
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"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону
Довольно часто после общения в мессенджерах следует предложение созвониться. Но что делать, если долгие переговоры по телефону скорее утомляют, а не разжигают интерес? Еще один спорный момент – голосовые сообщения. Считается ли обмен голосовыми "переходом на новый уровень" и почему неловкие паузы во время телефонного разговора – это нормально.
audio/mpeg
"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону
Довольно часто после общения в мессенджерах следует предложение созвониться. Но что делать, если долгие переговоры по телефону скорее утомляют, а не разжигают интерес? Еще один спорный момент – голосовые сообщения. Считается ли обмен голосовыми "переходом на новый уровень" и почему неловкие паузы во время телефонного разговора – это нормально.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущая: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти, Ярослав Яценко
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону
Довольно часто после общения в мессенджерах следует предложение созвониться. Но что делать, если долгие переговоры по телефону скорее утомляют, а не разжигают интерес? Еще один спорный момент – голосовые сообщения. Считается ли обмен голосовыми "переходом на новый уровень" и почему неловкие паузы во время телефонного разговора – это нормально.