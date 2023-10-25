https://ria.ru/20231025/telefon-1905081494.html

"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону

"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону - РИА Новости, 25.10.2023

"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону

Довольно часто после общения в мессенджерах следует предложение созвониться. Но что делать, если долгие переговоры по телефону скорее утомляют, а не разжигают интерес? Еще один спорный момент – голосовые сообщения. Считается ли обмен голосовыми "переходом на новый уровень" и почему неловкие паузы во время телефонного разговора – это нормально.

2023-10-25T14:00

2023-10-25T14:00

2023-10-25T14:00

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"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону Довольно часто после общения в мессенджерах следует предложение созвониться. Но что делать, если долгие переговоры по телефону скорее утомляют, а не разжигают интерес? Еще один спорный момент – голосовые сообщения. Считается ли обмен голосовыми "переходом на новый уровень" и почему неловкие паузы во время телефонного разговора – это нормально. audio/mpeg

"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону Довольно часто после общения в мессенджерах следует предложение созвониться. Но что делать, если долгие переговоры по телефону скорее утомляют, а не разжигают интерес? Еще один спорный момент – голосовые сообщения. Считается ли обмен голосовыми "переходом на новый уровень" и почему неловкие паузы во время телефонного разговора – это нормально. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущая: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти, Ярослав Яценко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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