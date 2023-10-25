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"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону - РИА Новости, 25.10.2023
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14:00 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/telefon-1905081494.html
"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону
"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону - РИА Новости, 25.10.2023
"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону
Довольно часто после общения в мессенджерах следует предложение созвониться. Но что делать, если долгие переговоры по телефону скорее утомляют, а не разжигают интерес? Еще один спорный момент – голосовые сообщения. Считается ли обмен голосовыми "переходом на новый уровень" и почему неловкие паузы во время телефонного разговора – это нормально.
2023-10-25T14:00
2023-10-25T14:00
нас двое
телефон
мессенджеры
знакомства
вконтакте
любовь
отношения
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"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону
Довольно часто после общения в мессенджерах следует предложение созвониться. Но что делать, если долгие переговоры по телефону скорее утомляют, а не разжигают интерес? Еще один спорный момент – голосовые сообщения. Считается ли обмен голосовыми "переходом на новый уровень" и почему неловкие паузы во время телефонного разговора – это нормально.
audio/mpeg
"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону
Довольно часто после общения в мессенджерах следует предложение созвониться. Но что делать, если долгие переговоры по телефону скорее утомляют, а не разжигают интерес? Еще один спорный момент – голосовые сообщения. Считается ли обмен голосовыми "переходом на новый уровень" и почему неловкие паузы во время телефонного разговора – это нормально.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущая: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти, Ярослав Яценко
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Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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телефон, мессенджеры, знакомства, вконтакте, любовь, отношения, аудио
Нас двое, Телефон, Мессенджеры, знакомства, ВКонтакте, Любовь, отношения
Нас двое

"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону

Нас двое
"Я наберу?" Нужны ли долгие разговоры по телефону
25 октября, 14:00
Читать ria.ru в
Довольно часто после общения в мессенджерах следует предложение созвониться. Но что делать, если долгие переговоры по телефону скорее утомляют, а не разжигают интерес? Еще один спорный момент – голосовые сообщения. Считается ли обмен голосовыми "переходом на новый уровень" и почему неловкие паузы во время телефонного разговора – это нормально.
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущая: Анна Глушенкова
Монтаж: Анастасия Паниоти, Ярослав Яценко
 
Нас двоеТелефонМессенджерызнакомстваВКонтактеЛюбовьотношения
 
 
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