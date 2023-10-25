https://ria.ru/20231025/tamozhennik-1905078984.html

Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником

Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.10.2023

Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником

Президент России Путин поздравил таможенников страны с профессиональным праздником, отметив их вклад в оперативное обеспечение нужд Минобороны и ОПК... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T09:24

2023-10-25T09:24

2023-10-25T09:49

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Путин поздравил таможенников страны с профессиональным праздником, отметив их вклад в оперативное обеспечение нужд Минобороны и ОПК необходимыми товарами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником – Днём таможенника Российской Федерации. За прошедшие годы Федеральная таможенная служба существенно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы. И сегодня ФТС России - современное, эффективное ведомство, твердо стоящее на защите национальных интересов государства", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что сотрудники уделяет приоритетное внимание совершенствованию методов и форм своей деятельности. "Во многом благодаря слаженной работе таможенников по всей стране обеспечивается оперативное оформление товаров для нужд Министерства обороны и ОПК, активно развиваются новые направления товаропотоков по стратегически значимым логистическим коридорам "Север - Юг" и "Запад - Восток". Решаются другие масштабные, востребованные временем задачи", - отметил Путин.Также президент РФ отметил, что служба играет значимую роль в устойчивом пополнении федерального бюджета, формировании благоприятных условий для предпринимательской активности, в наращивании внешнеторговых связей, реализации программ в социальной сфере, а лучших представителей таможенных органов отличают высокие профессиональные качества, верность долгу, личная порядочность.

https://ria.ru/20230829/tamozhnya-1892805009.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир путин, общество