Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 25.10.2023 (обновлено: 09:49 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/tamozhennik-1905078984.html
Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником
Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.10.2023
Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником
Президент России Путин поздравил таможенников страны с профессиональным праздником, отметив их вклад в оперативное обеспечение нужд Минобороны и ОПК... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:24
2023-10-25T09:49
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152566/23/1525662379_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_1cf5521b4207a3a2c140a36c1d235f69.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Путин поздравил таможенников страны с профессиональным праздником, отметив их вклад в оперативное обеспечение нужд Минобороны и ОПК необходимыми товарами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником – Днём таможенника Российской Федерации. За прошедшие годы Федеральная таможенная служба существенно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы. И сегодня ФТС России - современное, эффективное ведомство, твердо стоящее на защите национальных интересов государства", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что сотрудники уделяет приоритетное внимание совершенствованию методов и форм своей деятельности. "Во многом благодаря слаженной работе таможенников по всей стране обеспечивается оперативное оформление товаров для нужд Министерства обороны и ОПК, активно развиваются новые направления товаропотоков по стратегически значимым логистическим коридорам "Север - Юг" и "Запад - Восток". Решаются другие масштабные, востребованные временем задачи", - отметил Путин.Также президент РФ отметил, что служба играет значимую роль в устойчивом пополнении федерального бюджета, формировании благоприятных условий для предпринимательской активности, в наращивании внешнеторговых связей, реализации программ в социальной сфере, а лучших представителей таможенных органов отличают высокие профессиональные качества, верность долгу, личная порядочность.
https://ria.ru/20230829/tamozhnya-1892805009.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152566/23/1525662379_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_19ef9f94faa8fe9c840ea3bc214a1890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир путин, общество
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Владимир Путин, Общество
Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником

Путин отметил вклад таможенников в обеспечение нужд Минобороны

© РИА Новости / Валерий Морев | Перейти в медиабанкТаможенный пункт пропуска
Таможенный пункт пропуска - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Валерий Морев
Перейти в медиабанк
Таможенный пункт пропуска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Путин поздравил таможенников страны с профессиональным праздником, отметив их вклад в оперативное обеспечение нужд Минобороны и ОПК необходимыми товарами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником – Днём таможенника Российской Федерации. За прошедшие годы Федеральная таможенная служба существенно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы. И сегодня ФТС России - современное, эффективное ведомство, твердо стоящее на защите национальных интересов государства", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что сотрудники уделяет приоритетное внимание совершенствованию методов и форм своей деятельности. "Во многом благодаря слаженной работе таможенников по всей стране обеспечивается оперативное оформление товаров для нужд Министерства обороны и ОПК, активно развиваются новые направления товаропотоков по стратегически значимым логистическим коридорам "Север - Юг" и "Запад - Восток". Решаются другие масштабные, востребованные временем задачи", - отметил Путин.
Также президент РФ отметил, что служба играет значимую роль в устойчивом пополнении федерального бюджета, формировании благоприятных условий для предпринимательской активности, в наращивании внешнеторговых связей, реализации программ в социальной сфере, а лучших представителей таможенных органов отличают высокие профессиональные качества, верность долгу, личная порядочность.
Ограждение таможенного поста - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Уссурийская таможня сообщила, сколько передала имущества в зону СВО
29 августа, 02:49
 
РоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала