https://ria.ru/20231025/tamozhennik-1905078984.html
Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником
Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.10.2023
Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником
Президент России Путин поздравил таможенников страны с профессиональным праздником, отметив их вклад в оперативное обеспечение нужд Минобороны и ОПК... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:24
2023-10-25T09:24
2023-10-25T09:49
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Путин поздравил таможенников страны с профессиональным праздником, отметив их вклад в оперативное обеспечение нужд Минобороны и ОПК необходимыми товарами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником – Днём таможенника Российской Федерации. За прошедшие годы Федеральная таможенная служба существенно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы. И сегодня ФТС России - современное, эффективное ведомство, твердо стоящее на защите национальных интересов государства", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что сотрудники уделяет приоритетное внимание совершенствованию методов и форм своей деятельности. "Во многом благодаря слаженной работе таможенников по всей стране обеспечивается оперативное оформление товаров для нужд Министерства обороны и ОПК, активно развиваются новые направления товаропотоков по стратегически значимым логистическим коридорам "Север - Юг" и "Запад - Восток". Решаются другие масштабные, востребованные временем задачи", - отметил Путин.Также президент РФ отметил, что служба играет значимую роль в устойчивом пополнении федерального бюджета, формировании благоприятных условий для предпринимательской активности, в наращивании внешнеторговых связей, реализации программ в социальной сфере, а лучших представителей таможенных органов отличают высокие профессиональные качества, верность долгу, личная порядочность.
https://ria.ru/20230829/tamozhnya-1892805009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), владимир путин, общество
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Владимир Путин, Общество
Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником
Путин отметил вклад таможенников в обеспечение нужд Минобороны
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Президент России Путин поздравил таможенников страны с профессиональным праздником, отметив их вклад в оперативное обеспечение нужд Минобороны и ОПК необходимыми товарами, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником – Днём таможенника Российской Федерации. За прошедшие годы Федеральная таможенная служба существенно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы. И сегодня ФТС
России - современное, эффективное ведомство, твердо стоящее на защите национальных интересов государства", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что сотрудники уделяет приоритетное внимание совершенствованию методов и форм своей деятельности. "Во многом благодаря слаженной работе таможенников по всей стране обеспечивается оперативное оформление товаров для нужд Министерства обороны и ОПК, активно развиваются новые направления товаропотоков по стратегически значимым логистическим коридорам "Север - Юг" и "Запад - Восток". Решаются другие масштабные, востребованные временем задачи", - отметил Путин.
Также президент РФ отметил, что служба играет значимую роль в устойчивом пополнении федерального бюджета, формировании благоприятных условий для предпринимательской активности, в наращивании внешнеторговых связей, реализации программ в социальной сфере, а лучших представителей таможенных органов отличают высокие профессиональные качества, верность долгу, личная порядочность.
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