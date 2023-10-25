https://ria.ru/20231025/svo-1905160351.html

Бречалов: книгу памяти о бойцах спецоперации издадут в Удмуртии

Бречалов: книгу памяти о бойцах спецоперации издадут в Удмуртии - РИА Новости, 25.10.2023

Бречалов: книгу памяти о бойцах спецоперации издадут в Удмуртии

Книгу памяти о бойцах спецоперации решили издать в Удмуртии, чтобы сохранить память о солдатах, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:36

2023-10-25T14:36

2023-10-25T14:36

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

сво

книги

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УФА, 25 окт – РИА Новости. Книгу памяти о бойцах спецоперации решили издать в Удмуртии, чтобы сохранить память о солдатах, сообщил глава региона Александр Бречалов. В своем Telegram-канале он рассказал, что встретился с матерями и женами погибших участников спецоперации. "Говорили долго, непросто. Много беседовали о том, как мы можем сохранить память о наших солдатах. Вместе решили, что будем издавать – в печатном и электронном вариантах – Книгу памяти о бойцах СВО. Ее обязательно раздадим в школы, колледжи, техникумы, библиотеки", - сообщил Бречалов. Кроме того, по его словам, власти региона займутся вопросом организации памятного места в честь погибших воинов. Предложили близким бойцов на выбор несколько площадок в Ижевске. В городах и районах тоже идет такая работа: в Кизнере скоро откроется памятник, в Можге и Вавоже высажены аллеи. "Особое внимание – патриотическому воспитанию. Верность долгу, которую проявили наши солдаты, должна быть примером, о них должно знать и помнить подрастающее поколение. Поэтому в этом году на республиканской спартакиаде "Гвардия" был учрежден спецприз в честь Руслана Шаймарданова (сегодня Руслану исполнилось бы 42). В Балезинском районе спартакиада была посвящена памяти Андрея Лекомцева и Андрея Пыжьянова, а в Дебесах на днях прошел турнир по лазертагу в память о Кирилле Пономареве", - добавил глава Удмуртии. Бречалов отметил, что с мамами и женами солдат говорили также о мерах социальной поддержки, медпомощи. "Договорились, что будем встречаться чаще. Благодарю за встречу, за открытость, за то, что поддерживаете друг друга", - написал руководитель республики.

https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1897094427.html

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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), сво, книги