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Бречалов: книгу памяти о бойцах спецоперации издадут в Удмуртии - РИА Новости, 25.10.2023
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Удмуртская Республика
 
14:36 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/svo-1905160351.html
Бречалов: книгу памяти о бойцах спецоперации издадут в Удмуртии
Бречалов: книгу памяти о бойцах спецоперации издадут в Удмуртии - РИА Новости, 25.10.2023
Бречалов: книгу памяти о бойцах спецоперации издадут в Удмуртии
Книгу памяти о бойцах спецоперации решили издать в Удмуртии, чтобы сохранить память о солдатах, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:36
2023-10-25T14:36
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
сво
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УФА, 25 окт – РИА Новости. Книгу памяти о бойцах спецоперации решили издать в Удмуртии, чтобы сохранить память о солдатах, сообщил глава региона Александр Бречалов. В своем Telegram-канале он рассказал, что встретился с матерями и женами погибших участников спецоперации. "Говорили долго, непросто. Много беседовали о том, как мы можем сохранить память о наших солдатах. Вместе решили, что будем издавать – в печатном и электронном вариантах – Книгу памяти о бойцах СВО. Ее обязательно раздадим в школы, колледжи, техникумы, библиотеки", - сообщил Бречалов. Кроме того, по его словам, власти региона займутся вопросом организации памятного места в честь погибших воинов. Предложили близким бойцов на выбор несколько площадок в Ижевске. В городах и районах тоже идет такая работа: в Кизнере скоро откроется памятник, в Можге и Вавоже высажены аллеи. "Особое внимание – патриотическому воспитанию. Верность долгу, которую проявили наши солдаты, должна быть примером, о них должно знать и помнить подрастающее поколение. Поэтому в этом году на республиканской спартакиаде "Гвардия" был учрежден спецприз в честь Руслана Шаймарданова (сегодня Руслану исполнилось бы 42). В Балезинском районе спартакиада была посвящена памяти Андрея Лекомцева и Андрея Пыжьянова, а в Дебесах на днях прошел турнир по лазертагу в память о Кирилле Пономареве", - добавил глава Удмуртии. Бречалов отметил, что с мамами и женами солдат говорили также о мерах социальной поддержки, медпомощи. "Договорились, что будем встречаться чаще. Благодарю за встречу, за открытость, за то, что поддерживаете друг друга", - написал руководитель республики.
https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1897094427.html
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), сво, книги
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия), СВО, книги

Бречалов: книгу памяти о бойцах спецоперации издадут в Удмуртии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
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УФА, 25 окт – РИА Новости. Книгу памяти о бойцах спецоперации решили издать в Удмуртии, чтобы сохранить память о солдатах, сообщил глава региона Александр Бречалов.
В своем Telegram-канале он рассказал, что встретился с матерями и женами погибших участников спецоперации.
"Говорили долго, непросто. Много беседовали о том, как мы можем сохранить память о наших солдатах. Вместе решили, что будем издавать – в печатном и электронном вариантах – Книгу памяти о бойцах СВО. Ее обязательно раздадим в школы, колледжи, техникумы, библиотеки", - сообщил Бречалов.
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Кроме того, по его словам, власти региона займутся вопросом организации памятного места в честь погибших воинов. Предложили близким бойцов на выбор несколько площадок в Ижевске. В городах и районах тоже идет такая работа: в Кизнере скоро откроется памятник, в Можге и Вавоже высажены аллеи.
"Особое внимание – патриотическому воспитанию. Верность долгу, которую проявили наши солдаты, должна быть примером, о них должно знать и помнить подрастающее поколение. Поэтому в этом году на республиканской спартакиаде "Гвардия" был учрежден спецприз в честь Руслана Шаймарданова (сегодня Руслану исполнилось бы 42). В Балезинском районе спартакиада была посвящена памяти Андрея Лекомцева и Андрея Пыжьянова, а в Дебесах на днях прошел турнир по лазертагу в память о Кирилле Пономареве", - добавил глава Удмуртии.
Бречалов отметил, что с мамами и женами солдат говорили также о мерах социальной поддержки, медпомощи. "Договорились, что будем встречаться чаще. Благодарю за встречу, за открытость, за то, что поддерживаете друг друга", - написал руководитель республики.
 
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)СВОкниги
 
 
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