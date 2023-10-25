https://ria.ru/20231025/svo-1905160351.html
Бречалов: книгу памяти о бойцах спецоперации издадут в Удмуртии
Бречалов: книгу памяти о бойцах спецоперации издадут в Удмуртии - РИА Новости, 25.10.2023
Бречалов: книгу памяти о бойцах спецоперации издадут в Удмуртии
Книгу памяти о бойцах спецоперации решили издать в Удмуртии, чтобы сохранить память о солдатах, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:36
2023-10-25T14:36
2023-10-25T14:36
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
сво
книги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg
УФА, 25 окт – РИА Новости. Книгу памяти о бойцах спецоперации решили издать в Удмуртии, чтобы сохранить память о солдатах, сообщил глава региона Александр Бречалов. В своем Telegram-канале он рассказал, что встретился с матерями и женами погибших участников спецоперации. "Говорили долго, непросто. Много беседовали о том, как мы можем сохранить память о наших солдатах. Вместе решили, что будем издавать – в печатном и электронном вариантах – Книгу памяти о бойцах СВО. Ее обязательно раздадим в школы, колледжи, техникумы, библиотеки", - сообщил Бречалов. Кроме того, по его словам, власти региона займутся вопросом организации памятного места в честь погибших воинов. Предложили близким бойцов на выбор несколько площадок в Ижевске. В городах и районах тоже идет такая работа: в Кизнере скоро откроется памятник, в Можге и Вавоже высажены аллеи. "Особое внимание – патриотическому воспитанию. Верность долгу, которую проявили наши солдаты, должна быть примером, о них должно знать и помнить подрастающее поколение. Поэтому в этом году на республиканской спартакиаде "Гвардия" был учрежден спецприз в честь Руслана Шаймарданова (сегодня Руслану исполнилось бы 42). В Балезинском районе спартакиада была посвящена памяти Андрея Лекомцева и Андрея Пыжьянова, а в Дебесах на днях прошел турнир по лазертагу в память о Кирилле Пономареве", - добавил глава Удмуртии. Бречалов отметил, что с мамами и женами солдат говорили также о мерах социальной поддержки, медпомощи. "Договорились, что будем встречаться чаще. Благодарю за встречу, за открытость, за то, что поддерживаете друг друга", - написал руководитель республики.
https://ria.ru/20230918/spetsoperatsiya-1897094427.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9625455cb728b1dbf00c8881086ac67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), сво, книги
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия), СВО, книги
УФА, 25 окт – РИА Новости. Книгу памяти о бойцах спецоперации решили издать в Удмуртии, чтобы сохранить память о солдатах, сообщил глава региона Александр Бречалов.
В своем Telegram-канале он рассказал, что встретился с матерями и женами погибших участников спецоперации.
"Говорили долго, непросто. Много беседовали о том, как мы можем сохранить память о наших солдатах. Вместе решили, что будем издавать – в печатном и электронном вариантах – Книгу памяти о бойцах СВО. Ее обязательно раздадим в школы, колледжи, техникумы, библиотеки", - сообщил Бречалов.
Бречалов рассказал о помощи участникам СВО из Удмуртии и их семьям
Кроме того, по его словам, власти региона займутся вопросом организации памятного места в честь погибших воинов. Предложили близким бойцов на выбор несколько площадок в Ижевске
. В городах и районах тоже идет такая работа: в Кизнере скоро откроется памятник, в Можге
и Вавоже высажены аллеи.
"Особое внимание – патриотическому воспитанию. Верность долгу, которую проявили наши солдаты, должна быть примером, о них должно знать и помнить подрастающее поколение. Поэтому в этом году на республиканской спартакиаде "Гвардия" был учрежден спецприз в честь Руслана Шаймарданова (сегодня Руслану исполнилось бы 42). В Балезинском районе
спартакиада была посвящена памяти Андрея Лекомцева и Андрея Пыжьянова, а в Дебесах на днях прошел турнир по лазертагу в память о Кирилле Пономареве", - добавил глава Удмуртии.
Бречалов отметил, что с мамами и женами солдат говорили также о мерах социальной поддержки, медпомощи. "Договорились, что будем встречаться чаще. Благодарю за встречу, за открытость, за то, что поддерживаете друг друга", - написал руководитель республики.