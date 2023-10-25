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"Конец сделкам": в Польше неожиданно высказались о завершении СВО - РИА Новости, 25.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 25.10.2023 (обновлено: 07:38 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/svo-1905062986.html
"Конец сделкам": в Польше неожиданно высказались о завершении СВО
"Конец сделкам": в Польше неожиданно высказались о завершении СВО - РИА Новости, 25.10.2023
"Конец сделкам": в Польше неожиданно высказались о завершении СВО
Американская финансовая олигархия затягивает конфликт на Украине для сохранения доступа к государственному бюджету США, такое мнение выразил обозреватель... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T04:02
2023-10-25T07:38
специальная военная операция на украине
в мире
польша
сша
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американская финансовая олигархия затягивает конфликт на Украине для сохранения доступа к государственному бюджету США, такое мнение выразил обозреватель польского журнала Mysl Polska Эдвард Карольчук."Переговоры по любому решению конфликта на Украине означают конец хороших сделок и выкачивания государственного бюджета финансовым капиталом", — говорится в публикации.По словам Карольчука, американские производители не только превратили Украину в центр сбыта оружия для обхода экспортных ограничений, но и использовали конфликт для "перекачки" денег из государственного бюджета США в различные частные компании для поддержки аналитических центров и бизнес-институтов, связанных с ведущими корпорациями и военно-промышленным комплексом."Россияне и украинцы убивают друг друга из-за вопроса о том, останутся ли Соединенные Штаты, как ведущая империалистическая капиталистическая экономика, на вершине мира в качестве гегемона, или же американским корпорациям придется делиться своими прибылями с Китаем", — отмечается в материале.Ранее киевский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил изданию Politico, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды ВСУ в нынешнем конфликте. Он также призвал Запад ускорить производство боеприпасов.При этом стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые снаряды более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции. В феврале 2022 года один боеприпас стоил около 2000 евро, однако теперь цена взлетела до 3600.
https://ria.ru/20231025/zelenskiy-1905069959.html
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в мире, польша, сша, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Конец сделкам": в Польше неожиданно высказались о завершении СВО

Mysl Polska: финансовая олигархия США затягивает конфликт на Украине

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американская финансовая олигархия затягивает конфликт на Украине для сохранения доступа к государственному бюджету США, такое мнение выразил обозреватель польского журнала Mysl Polska Эдвард Карольчук.
"Переговоры по любому решению конфликта на Украине означают конец хороших сделок и выкачивания государственного бюджета финансовым капиталом", — говорится в публикации.
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По словам Карольчука, американские производители не только превратили Украину в центр сбыта оружия для обхода экспортных ограничений, но и использовали конфликт для "перекачки" денег из государственного бюджета США в различные частные компании для поддержки аналитических центров и бизнес-институтов, связанных с ведущими корпорациями и военно-промышленным комплексом.
«
"Россияне и украинцы убивают друг друга из-за вопроса о том, останутся ли Соединенные Штаты, как ведущая империалистическая капиталистическая экономика, на вершине мира в качестве гегемона, или же американским корпорациям придется делиться своими прибылями с Китаем", — отмечается в материале.
Ранее киевский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил изданию Politico, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды ВСУ в нынешнем конфликте. Он также призвал Запад ускорить производство боеприпасов.
При этом стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые снаряды более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции. В феврале 2022 года один боеприпас стоил около 2000 евро, однако теперь цена взлетела до 3600.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаСШАВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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