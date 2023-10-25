https://ria.ru/20231025/svo-1905062986.html

"Конец сделкам": в Польше неожиданно высказались о завершении СВО

"Конец сделкам": в Польше неожиданно высказались о завершении СВО - РИА Новости, 25.10.2023

"Конец сделкам": в Польше неожиданно высказались о завершении СВО

Американская финансовая олигархия затягивает конфликт на Украине для сохранения доступа к государственному бюджету США, такое мнение выразил обозреватель... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T04:02

2023-10-25T04:02

2023-10-25T07:38

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американская финансовая олигархия затягивает конфликт на Украине для сохранения доступа к государственному бюджету США, такое мнение выразил обозреватель польского журнала Mysl Polska Эдвард Карольчук."Переговоры по любому решению конфликта на Украине означают конец хороших сделок и выкачивания государственного бюджета финансовым капиталом", — говорится в публикации.По словам Карольчука, американские производители не только превратили Украину в центр сбыта оружия для обхода экспортных ограничений, но и использовали конфликт для "перекачки" денег из государственного бюджета США в различные частные компании для поддержки аналитических центров и бизнес-институтов, связанных с ведущими корпорациями и военно-промышленным комплексом."Россияне и украинцы убивают друг друга из-за вопроса о том, останутся ли Соединенные Штаты, как ведущая империалистическая капиталистическая экономика, на вершине мира в качестве гегемона, или же американским корпорациям придется делиться своими прибылями с Китаем", — отмечается в материале.Ранее киевский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил изданию Politico, что все оружейные мощности в мире не могут покрыть нужды ВСУ в нынешнем конфликте. Он также призвал Запад ускорить производство боеприпасов.При этом стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые снаряды более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции. В феврале 2022 года один боеприпас стоил около 2000 евро, однако теперь цена взлетела до 3600.

https://ria.ru/20231025/zelenskiy-1905069959.html

https://ria.ru/20231025/zelenskiy-1905065472.html

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в мире, польша, сша, вооруженные силы украины, украина, россия