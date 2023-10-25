https://ria.ru/20231025/sud-1905178473.html

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор врачам Белой и Сушкевич

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор врачам Белой и Сушкевич - РИА Новости, 25.10.2023

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор врачам Белой и Сушкевич

Верховный суд РФ 5 декабря рассмотрит кассационную жалобу на приговор по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:45

2023-10-25T15:45

2023-10-25T15:45

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калининградский областной суд

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ 5 декабря рассмотрит кассационную жалобу на приговор по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 5 декабря", - рассказал собеседник агентства. Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила). Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании. За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было. По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался. Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье. Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4. Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.

https://ria.ru/20220906/motiv-1814884744.html

https://ria.ru/20220129/fsin-1770153294.html

https://ria.ru/20220905/anesteziolog-1814619894.html

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