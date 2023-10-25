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Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор врачам Белой и Сушкевич - РИА Новости, 25.10.2023
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15:45 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/sud-1905178473.html
Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор врачам Белой и Сушкевич
Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор врачам Белой и Сушкевич - РИА Новости, 25.10.2023
Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор врачам Белой и Сушкевич
Верховный суд РФ 5 декабря рассмотрит кассационную жалобу на приговор по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:45
2023-10-25T15:45
происшествия
россия
калининград
леонид рошаль
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
калининградский областной суд
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ 5 декабря рассмотрит кассационную жалобу на приговор по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 5 декабря", - рассказал собеседник агентства. Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила). Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании. За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было. По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов. Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался. Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния. Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье. Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4. Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.
https://ria.ru/20220906/motiv-1814884744.html
https://ria.ru/20220129/fsin-1770153294.html
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россия
калининград
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происшествия, россия, калининград, леонид рошаль, московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Калининград, Леонид Рошаль, Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Калининградский областной суд, Московская область (Подмосковье)
Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор врачам Белой и Сушкевич

Верховный суд 5 декабря рассмотрит жалобу на приговор врачам Белой и Сушкевич

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПолицейские у здания суда
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Полицейские у здания суда. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ 5 декабря рассмотрит кассационную жалобу на приговор по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой об убийстве новорожденного ребенка, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 5 декабря", - рассказал собеседник агентства.
Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила). Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании.
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
СК назвал мотив преступления калининградских врачей
6 сентября 2022, 16:26
За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.
Бывший главный врач родильного дома № 4 Елена Белая на заседании суда в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
ФСИН опровергла сообщения о проблемах в СИЗО у калининградского врача Белой
29 января 2022, 21:47
Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич. Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался.
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.
Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
В Мордовии врача, обвиняемого в смерти ребенка, освободили от наказания
5 сентября 2022, 17:06
Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.
Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.
 
ПроисшествияРоссияКалининградЛеонид РошальМосковский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Калининградский областной судМосковская область (Подмосковье)
 
 
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